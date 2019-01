El Deportivo Palencia, al borde de la exclusión de Preferente tras no presentarse ante el Venta de Baños Los jugadores del Venta de Baños observan el entrenamiento del CD Palencia femenino. / Marta Moras El Comité de Competición decidirá la expulsión del equipo palentino el próximo martes en sesión ordinaria LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 25 enero 2019, 18:00

La aventura del Deportivo Palencia en la Regional Preferente está a punto de llegar a su fin solo 18 días después de que la Federación acatara la decisión del Tribunal del Deporte de Castilla y León por la que tenía que readmitirlo en la categoría. Tras no aparecer el domingo a su primer encuentro frente al Bosco, el club morado tampoco se ha presentado al partido ante el Venta de Baños, que debía de haberse celebrado hoy a las 20:00 horas. Con ésta, el equipo morado acumula dos incomparecencias y será excluido de la competición el próximo martes, 29 de enero cuando se reúna en sesión ordinaria el Comité de Competición.

En medio, dos damnificados, el Bosco de Arévalo y el Venta de Baños, equipos que han tenido que acudir hasta las instalaciones de El Otero a sabiendas de que el Deportivo Palencia no iba a aparecer. Los abulenses tuvieron que viajar el pasado domingo hasta tierras palentinas, mientras que los jugadores del Venta de Baños se vieron obligados a cambiar turnos en el trabajo o a pedir días libres para poder presentarse un miércoles a las 19:00 en el campo de El Otero.

El malestar era evidente en la expedición venteña. «Para nosotros esto es una broma de mal gusto. No se nos puede olvidar que ésta es una categoría de aficionados, en la que todos trabajamos. Para poder estar hoy aquí hemos tenido que pedir favores en el trabajo y perder toda la tarde. Y sabíamos que ellos no iban a aparecer porque no habían tramitado las fichas de los jugadores», afirmaba Carlos Sánchez Carrión 'Litos', técnico del Venta de Baños. Los jugadores y el cuerpo técnico, y miembros de la directiva, se citaron a las 19:00 horas en El Otero para comprobar de primera mano que ningún representante del Deportivo Palencia aparecería para dar explicaciones. Al menos esta vez el campo estaba abierto. Porque el pasado domingo, el Bosco tuvo que esperar en el aparcamiento anexo a El Otero, ya que las instalaciones estaban cerradas y nadie acudió abrirlas. Así que, al igual que los árbitros, la plantilla abulense al completo estuvo hora y media alrededor del autocar que los había llevado hasta allí. Ese día, los colegiados tuvieron que hacer el acta en su vehículo particular, mientras que en la tarde de hoy, la pareja arbitral pudo disponer de los vestuarios para poder redactarla con más tranquilidad. «Éramos conscientes de que esto iba a pasar, así que hemos aprovechado para alquilar el campo y entrenar aquí. Tenemos un partido importante el fin de semana y no podemos permitirnos estar martes y miércoles sin hacer nada», explicaba Litos.

Entrenamiento

Así que los venteños calentaron con una carrera hasta lo alto de el Cristo del Otero justo después de que los árbitros invitaran al técnico y al vicepresidente a firmar el acta que mandará al Deportivo de nuevo al limbo deportivo. Por el momento, la directiva del Deportivo Palencia no se ha puesto en contacto con nadie a lo largo de toda la semana y mantiene su silencio desde que Javier Rodríguez afirmara que tenían preparada la plantilla y que solo estaban esperando la decisión del Tribunal del Deporte de Castilla y León sobre sus alegaciones. Pues el Tribunal, reunido en sesión extraordinaria el pasado 17 de enero, acordó declararse no competente sobre las alegaciones presentadas por el Deportivo Palencia. Así que al club morado se le acaban las puertas por las que salir de una situación cada vez más enrevesada. Por el momento, la Federación mantiene el partido que deberían disputar este fin de semana. El Deportivo debería viajar hasta Soria el sábado 26 de enero para enfrentarse al San José a las 15:45. Ante el silencio institucional de sus dirigentes, todos los hechos anteriores hacen suponer que los jugadores palentinos tampoco aparecerán en el campo de San Juan. Ésa sería la tercera incomparecencia del Deportivo, aunque sería irrelevante, ya que a partir de la segunda la Federación de Castilla y León puede expulsarlo de la liga. Hay que recordar que toda esta historia comenzó cuando el Tribunal del Deporte de Castilla y León estimó el recurso presentado por el Deportivo Palencia contra el acuerdo de la federación regional del 4 de agosto, que obligaba al club que preside Javier Rodríguez a depositar un aval de casi 7.000 euros para «asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Deportivo Palencia en las competencias oficiales de la temporada 2018-2019». Desde ese momento, se desató una batalla en los despachos que concluyó con la admisión del equipo presidido por Javier Rodríguez en la Regional Preferente. Pero las dos incomparecencias en los que deberían haber sido sus dos primeros partidos han puesto al club al borde de la expulsión.