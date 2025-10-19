Chatún asienta al Tordesillas

Triunfo convincente del Atlético Tordesillas, el más completo de lo que va de temporada porque siguió al pie de la letra el guion del partido, ... aprovechó las que tuvo y no sufrió frente a uno de los equipos más en forma de este inicio de liga. Más fácil si el goleador tiene el día, como fue el caso, para firmar la tercera victoria seguida con portería a cero.

Atlético Tordesillas Eder; Dieguito (Revu, min. 84), Manja, Joan, Abraham; Fer, Emi (Sana, min. 74), Abel; Chirola (Miguel, min. 66), Escu (Miguel Velázquez, min. 74) y Chatún (Dani Díez, min. 84). 2 - 0 Mansillés Álex; Asier, Nacho, Pani, Matos (Celada, min. 23); Farago (Saúl, min. 61), Florín (Caba, min. 23), del Valle (Javi, min. 73); Pau (Jorge, min. 61), Jairo y Mario. Árbitro: Víctor Laín (Soria). Amonestó a los locales Abel, Emi, Escu y Manja y a los visitantes Florin y Javi.

Goles: 1-0 Chatún (min. 10). 2-0 Chatún (min. 53).

Incidencias: Las Salinas. 400 espectadores.

Chatún puso el despertador más temprano que de costumbre. Su equipo tiende a escatimar en sus primeras llegadas, no suele convertir la primera que tiene, pero el killer no se anduvo con chiquitas, consciente de lo poderoso que es el rival, el Mansillés, cuando avanza el partido con igualada.

Chirola también tenía prisa. Inició su exhibición física con una cabalgada interesante, no menos que el centro que le puso al goleador. Si el choque había entrado con ritmo el gol lo intensificó. Por mucho que pueda parecer que el Atlético Mansillés sea un equipo rocoso, que lo es, no es para nada defensivo. No pierde el tiempo con el balón cuando lo recupera. De hecho, fue el rival que más exigió a los rojiblancos, sin ocasiones de excesivo peligro, pero con numerosas llegadas que obligaron a la defensa a estar concentrada.

Y, por supuesto, a salir rápido. Chatún, que bajó casi todos los balones que le mandaron, también quiso asociarse con Emi. Esta no acabó en gol, tampoco otra de Chirola, mérito de Álex, que metió una mano abajo que mantuvo a sus compañeros en el partido. Antes del descanso, Chatún se plantó solo ante el portero, pero la cruzó demasiado.

Si no es buena idea dejarle solo de cara a portería una vez, dos es, directamente, suicidarse. Después de dejar sentado al defensa en medio campo, echó a correr con un latifundio por delante para asestar el golpe definitivo al partido. Y ahora se sentó él, en el trono de los goleadores (van cuatro).

A partir de ahí, a contemporizar. A los leoneses ya no les valía su fútbol, el de que no pasara nada, el de caerse al mínimo contacto (si es que lo había), pese a que lo siguieron haciendo y consiguieron así sacar hasta cuatro amarillas a los locales. A medida que se acercaba el final los decibelios fueron creciendo aunque la sangre no llegó al río (al menos en el campo). Los de Álex Izquierdo tenían amarrados los puntos.

Todo son buenas noticias en Las Salinas. El resultado, la fortaleza defensiva, un día más, la sensación de que el equipo coge carrerilla y la importancia de recuperar jugadores para lo que viene. Dani Díez regresó, Torres va en camino y la Copa del Rey en el horizonte. Antes, la Virgen del Camino (mala plaza para pensar en lo que no toca). Este domingo, desde luego, la mente estaba en una liga que se aprieta de lo lindo tras la derrota del líder, el Palencia, en Guijuelo.