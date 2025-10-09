La reconciliación de Laporta con Al-Khelaïfi propina otro golpe a la Superliga

Óscar Bellot Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 13:28 Comenta Compartir

Tras años de dimes y diretes, enfrentamientos múltiples derivados de viejas rencillas entre los clubes a los que abanderan y, sobre todo, un distanciamiento personal a causa del proyecto que amenazaba con provocar un cisma en la industria futbolística, Nasser Al-Khelaïfi y Joan Laporta escenificaron el miércoles en Roma un entendimiento de nuevo cuño que puede acabar dándole el tiro de gracia a la Superliga.

«Ayer tuvimos aquí a un invitado especial, estuvo presente el presidente del Barcelona. Un amigo de hace tiempo. A veces los amigos pueden no estar de acuerdo con nosotros, tener discrepancias, pero luego se encuentra una solución. Quiero darle las gracias por volver a esta familia», expresó este jueves Al-Khelaïfi después de que Laporta le transmitiese su voluntad de que la entidad azulgrana vuelva a formar parte de la Asociación Europea de Clubes (ECA), organización que lidera el jefe del PSG y que se ha convertido en el principal brazo armado de la UEFA dentro de su furibunda batalla contra la iniciativa que hizo tambalear los cimientos del fútbol en abril de 2021.

Fue en aquel mes cuando nació oficialmente un proyecto impulsado por Florentino Pérez que inicialmente agrupó a doce de los clubes más potentes del Viejo Continente, pero del que rápidamente fueron desgajándose casi todos sus miembros fundadores en medio de las amenazas lanzadas por parte del máximo organismo del fútbol europeo, la oposición de las ligas nacionales y el desdén de buena parte de los aficionados que se mostraron contrarios a la composición de una competición cerrada que podía hacer descabalgar los torneos domésticos. Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur fueron bajándose del barco, al menos de puertas para afuera, lo que dejó a Real Madrid y Barça como únicos defensores de un proyecto que blancos y azulgranas seguían defendiendo a capa y espada.

Así, mientras la UEFA auspiciaba una remodelación de la Liga de Campeones con la que intentaba satisfacer las apetencias económicas de muchos de esos clubes que en un primer momento sumaron fuerzas con Real Madrid y Barça, los dos transatlánticos del fútbol español eran los únicos que se mantenían en sus trece, desplegando toda la artillería a su alcance en los tribunales y poniendo sus esperanzas de devolver al redil a los supuestos traidores en el buen hacer de A22 Sports Management, una promotora participada al 50% por la sociedad Anel Capital SL, propiedad del banquero Anas Laghari, figura de la máxima confianza de Florentino Pérez; y John Carl Hahn, un reputado hombre de negocios que pasó por firmas como Morgan Stanley o el fondo Providence.

Dichos intentos, sin embargo, se han revelado estériles hasta la fecha. Y es que, pese a que la sentencia que emitió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2023 dio aire a la Superliga al determinar que las reglas de la UEFA y la FIFA que exigían autorización previa para nuevas competiciones de fútbol eran ilegales y representaban un abuso de su posición dominante, permitiendo con ello a los clubes organizarse libremente para crear nuevas ligas sin amenazas de ningún tipo por parte de las federaciones, el proyecto seguía teniendo solo dos defensores. Y uno de ellos, desde este miércoles, parece haberse bajado del barco.

'Pax Romana'

Tuvo que ser precisamente en la tierra de la afamada 'Pax Romana' donde Laporta y Al-Khelaïfi sellasen una alianza que deja solo a Florentino Pérez. «Como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA. Es lo que quieren todos los clubes y en ese sentido estamos trabajando», había dicho el miércoles Laporta en la ciudad eterna, a la que acudió acompañado por su vicepresidente Rafa Yuste para estrechar lazos con la UEFA y con el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin en una cena que sirvió para bendecir lo que se perfila como el regreso del Barça al orden establecido.

«Estamos todos aquí porque el fútbol es más que un trabajo: es nuestra pasión compartida, nuestra pasión. Y aunque existan diferencias entre nosotros -clubes grandes, clubes pequeños, diferentes culturas, diferentes partes interesadas-, las diferencias nunca deberían significar conflicto. Hay tanto conflicto en el mundo hoy en día que todos estamos cansados de él. Es nuestro deber tender puentes. Unir a la gente. El poder del fútbol es más grande que cualquier otra cosa, y su poder para unir nunca ha sido más necesario que hoy», resaltó un día después Al-Khelaïfi a lo largo de una intervención en la que lanzó un mensaje de unidad –«trabajamos juntos, ganamos juntos, perdemos juntos»- de la que ya solo parece desmarcarse el Real Madrid.