Las primeras novedades de la Gimnástica Segoviana Juan Antonio Sánchez. / Prensa Segoviana El club incorpora a Juan Antonio Sánchez y Alberto Ginés a un organigrama en el que continúa Aurelio Navarro (Lele) y Ramsés será el segundo entrenador EL NORTE El Norte Martes, 3 julio 2018, 19:10

La Gimnástica Segoviana ha llegado a un acuerdo con el asistente y preparador de porteros Juan Antonio Sánchez del Estal y con el preparador físico Alberto Ginés para su incorporación al organigrama técnico de Manuel González al frente del primer equipo de la Gimnástica con vistas a la temporada 2018-2019.

Juan Antonio Sánchez del Estal (Madrid, 1977) ejercerá de entrenador asistente y preparador de porteros, esta última función conjuntamente con Aurelio Navarro, Lele, que continuará un año más en el equipo.

Portero durante 25 años, Sánchez del Estal atravesó su etapa de formación en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, debutó en Tercera división con 18 años en el Torrijos. Ha jugado en el Alcalá, Aranjuez, Santa Ana, Coslada, Vicálvaro, Vallecas, Real Carabanchel, Moscardó, Villalba, Úbeda y Motril entre otros.

Dejó de jugar hace tres años para preparar a los porteros de Las Rozas CF y más adelante a la Escuela de Moratalaz formando a los porteros de toda la escuela y ha trabajado en empresas de tecnificación estos dos últimos años como SoccerSchool10 y Fútbol In events.

«Cuando me lo propusieron no me lo pensé mucho. Me parece una gran oportunidad para aprender, es una experiencia bonita y un gran reto en un club histórico», asegura Sánchez del Estal. «Haremos todo lo posible por devolver a Segovia y a la Gimnástica a la categoría que se merece por historia, por ser un mítico del fútbol español», añadió.

Alberto Ginés (Soria, 1991) ejercerá de preparador físico del primer equipo. Ha trabajado como preparador físico la última temporada en la RSD Alcalá con la que disputó la fase de ascenso a 2B; también ha sido preparador físico del Puerta Bonita en Madrid y del Uxama en el Grupo VIII de la Tercera División.

«Lo afronto como un reto y con mucha ilusión, se trata de un club histórico con objetivos muy ambiciosos», comentó Ginés. En lo que respecta a la preparación, Ginés aboga por un rendimiento físico óptimo durante todo el curso. «Soy de los que piensa que el equipo tiene que mantener un rendimiento físico óptimo los nueve o diez meses de competición y no en unos periodos un poco mejor y en otros un poco peor», añade.

El cuerpo técnico de Manuel González queda conformado de esta manera con Alberto Ginés y Juan Antonio Sánchez del Estal más la continuidad de Lele y las tareas de segundo entrenador que pasará a desempeñar Ramsés Gil.