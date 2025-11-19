Así será el sorteo de las repescas para el Mundial 2026

Javier Varela Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:41 Comenta Compartir

Las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 se completarán con los seis equipos que saldrán de la repesca europea y de la intercontinental. En la primera se reparten cuatro plazas entre 16 selecciones, mientras que en la segunda serán dos que se disputarán seis equipos. Ambas repescas se disputarán entre el 26 y el 31 del próximo mes de marzo y este jueves se llevará a cabo el sorteo, a partir de las 13:00 horas, en la sede la FIFA en Zúrich (Suiza)

Para la repesca europea habrá cuatro rutas de otras tantas selecciones. Cada una tendrá dos semifinales y una final, todas a partido único. Los cuatro ganadores serán los agraciados con el billete al Mundial. Esta ronda previa estará compuesta en Europa por los 12 segundos clasificados de cada grupo de la clasificación mundialista y cuatro las selecciones procedentes de la Nations League. Eslovaquia, Ucrania, Turquía, República de Irlanda, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Gales y Bosnia terminaron segundos en la clasificación; mientras que los cuatro 'repescados' de la Nations League son Rumanía, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte.

Para el sorteo de este jueves, estos 16 europeos se repartirán en cuatro bombos según el último ranking FIFA. El 4 será exclusivamente para las 'repescadas' vía Nations League y el resto quedarán así: Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania, en el bombo 1; Polonia, Gales, República. Checa y Eslovaquia, en el 2; y Albania, Irlanda, Bosnia y Kosovo, en el 3.

Repesca intercontinental

En el 'playoff' intercontinental, Irak y República Democrática del Congo pasarán directamente a la final al tener el mejor ranking FIFA, en tanto que Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam irán a un bombo único del que se extraerán las bolas para decidir los emparejamientos.

La Concacaf será la única confederación con dos dos representantes en la repesca intercontinental: Jamaica y Surinam. Bolivia es el representante de Conmebol después de terminar séptima en las eliminatorias, e Irak, representante de Asia, venció a Emiratos Árabes Unidos en la última ronda. En cuanto a África, el representante será el Congo, tras derrotar a Nigeria por penaltis. Por último, Nueva Caledonia está en esta repesca tras perder ante Nueva Zelanda.

Tanto las eliminatorias de semifinales como las finales se disputarán también a partido único y el único condicionante del sorteo es que en las semifinales no podrán enfrentarse los dos países de la Concacaf, por lo que Bolivia y Nueva Caledonia se medirán a Jamaica o Surinam. Los dos ganadores de las finales se clasificarán para el Mundial. Todos los partidos de esta repesca intercontinental se disputarán en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey.