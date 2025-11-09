El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada 13

Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

El duelo correspondiente a la jornada 13 en Segunda se aplazó al descanso, después del fallecimiento de un espectador que había sido trasladado al hospital desde el estadio Alfonso Murube

C. P. S.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

El duelo entre el Ceuta y el Almería, correspondiente a la jornada 13 en Segunda, fue suspendido al descanso, después de la muerte de un espectador que previamente se encontraba en la grada del estadio Alfonso Murube. El trágico hecho tuvo lugar poco después del primer cuarto de hora de encuentro, que entonces se detuvo durante unos minutos para que los servicios médicos atendieran al espectador afectado, que requirió un masaje cardiovascular.

Aunque el aficionado fue retirado en camilla y trasladado posteriormente al hospital, al llegar el intermedio del duelo se confirmó el fallecimiento, lo que condujo a la lógica suspensión del partido, que se reanudará en una fecha todavía por determinar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  3. 3 Estas son las once mejores tapas de barrio de Valladolid, y la ganadora es...
  4. 4 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  5. 5

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  6. 6 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  7. 7

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  8. 8

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  9. 9 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  10. 10

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado

Suspendido el Ceuta-Almería por la muerte de un aficionado