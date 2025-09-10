Xabi Alonso moviliza a sus reservistas para una mili acelerada

Después de pasar una semana y media trabajando con un reducido número de efectivos a causa de los compromisos internacionales que afrontaron varias de las ... estrellas que tiene a su cargo, Xabi Alonso comenzó a recuperar este miércoles soldados con los que encarar las numerosas guerras que se le vienen encima al Real Madrid. Líder de la Liga con nueve puntos, los mismos que el Athletic, tras firmar un pleno de victorias en las tres primeras jornadas, el conjunto de Chamartín retomará el pulso por el campeonato visitando Anoeta el sábado para medirse a la Real Sociedad y el próximo martes tendrá su puesta de largo en la Champions, joya de la corona que los blancos aspiran a recuperar dos años después. El regreso del torneo estrella de clubes obligará a calibrar, más que nunca, los esfuerzos y ahí desempeñarán un papel clave los jugadores que hasta ahora han venido integrando el batallón de reservistas.

Hay cinco futbolistas que han resultado insustituibles hasta la fecha con Xabi Alonso. Courtois, Huijsen, Carreras, Valverde y Tchouaméni han disputado íntegras las tres primeras jornadas de Liga. Hay otro, Mbappé, que solo se ha perdido tres minutos, y uno más, Arda Güler, que igualmente ha sido titular en esos tres pleitos iniciales, aunque acabó siendo sustituido en todos ellos. Nadie más ha estado a salvo de sentarse en el banquillo de entrada. Ni siquiera Vinicius, otrora intocable pero al que Xabi Alonso mandó un recado con efectos reparadores dejándole fuera del once que dispuso en el Carlos Tartiere. «En el fútbol hay que entender las cosas y se toman las decisiones pensando en el equipo», explicó entonces el míster del Real Madrid, que dejó claro su propósito de agitar la baraja con frecuencia. «Mi intención es que todos sumen y todos estén preparados para poder jugar. Y esa va a ser la tónica durante todo el año», sentenció.

Dichas palabras supusieron un canto a la esperanza para aquellos futbolistas del Real Madrid que han comenzado la temporada viajando en el furgón de cola. Dejando al margen a los lesionados –Mendy, Camavinga, Bellingham y Endrick-, hay cuatro que aún no se han estrenado: Lunin, Asencio, Fran García y Alaba. Otros dos, Ceballos y Gonzalo, han aparecido en los tres encuentros, pero siempre con los duelos bien avanzados. Y hay dos más, Rodrygo y Rüdiger, que no alcanzan el centenar de minutos. Todos ellos forman parte de la segunda unidad y la inmediata avalancha de partidos que afrontará el Real Madrid –siete hasta el próximo parón, cinco de ellos de Liga y otros dos de Champions-, les ofrecerá oportunidades para reivindicarse.

Rodrygo se la juega

No todos parten en las mismas condiciones, claro. Lunin asume que estará bajo la alargada sombra de Courtois salvo que el belga sufra algún contratiempo físico. Alaba, por su parte, ha dispuesto de 148 minutos con Austria que le han servido para salir del ostracismo. Dejó buenas sensaciones frente a Chipre y contra Bosnia portado el brazalete del combinado centroeuropeo, pero sabe que tiene muy difícil levantar el vuelo con el Real Madrid. Xabi Alonso sopesa utilizarle como recambio de Tchouaméni, siempre en citas de reducido calibre, pero el comprimido calendario le dará foco antes o después.

Complicada es también la situación por la que atraviesan Fran García y Asencio tras un Mundial de Clubes que ofreció dispar suerte a ambos. El lateral brilló, pero la llegada de Carreras le ha opacado. Pese a ello, Xabi Alonso le considera un recambio valioso. El central, en cambio, salió crucificado de aquel torneo. El regreso a buen nivel de Militao y la incorporación de Huijsen le convierten en el cuarto central de facto de la plantilla e incluso el quinto si se suma a Tchouaméni, al que Xabi Alonso ha convertido en un jugador anfibio, a veces pivote y otras una especie de líbero.

Para Ceballos, la vida sigue igual. Tras irse al traste su pase al Olympique de Marsella, precisamente el primer rival europeo del Real Madrid, deberá pelear duro por abrirse paso en una sala de máquinas que ha sido inamovible en el descorche liguero. Tchouaméni, Valverde y Arda Güler rebosan galones y aún falta por sumarse Bellingham, lo que complicará aún más el camino del sevillano. Pese a ello, Xabi Alonso aprecia su visión de juego. «Es uno más de la plantilla. Yo, contento de que esté», señaló cuando se confirmó que no saldría este verano.

A Gonzalo le ha venido bien el parón para acumular méritos con la sub-21 y seguir avanzando en esa mili que un día puede llevarle a la absoluta. Disputó todo el partido ante Chipre y jugó otros 63 minutos frente a Kosovo. Aunque no vio puerta, sigue cotizando bien en la bolsa de Xabi Alonso y los próximos partidos le darán ocasión de seguir marcando territorio a la espera del regreso de Endrick.

Pero el que más se jugará con las esperadas rotaciones de Xabi Alonso será Rodrygo. Tras quedarse inédito en el debut liguero contra Osasuna, fue titular frente al Oviedo y ofreció buenos minutos en el sector izquierdo del ataque, al que, sin embargo, regresó Vinicius contra al Mallorca. El de Osasco se agarra a su perfil predilecto para resurgir como futbolista de primer nivel mundial, aunque para ello tenga que asumir un combate de muchísimos quilates con su compatriota. La acumulación de compromisos facilitará permutas que puede aprovechar el Rayo para desencadenar una tormenta.