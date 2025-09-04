Simeone planta la UEFA: «Siento vergüenza»

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:54 Comenta Compartir

El Cholo Simeone dejó plantado antes del partido liguero del Alavés a Velasco Carballo, asesor arbitral de la UEFA. El pasado viernes, una delegación del organismo europeo acudió al centro de entrenamiento del Atlético para explicar y aclarar delante de toda la plantilla y el cuerpo técnico las nuevas normas arbitrales de cara a esta temporada. El técnico argentino estalló cuando se negaron a analizar el penalti por doble toque de Julián Álvarez: «Siento vergüenza», señaló mientras se marchaba de la reunión.

La polémica, como contó el periodista Rubén Uría, llegó al intentar aclarar la norma del doble toque, aquella que le terminó costando la eliminación al Atlético en la tanda de penaltis en los cuartos de la Champions ante el Real Madrid. Una jugada por la que Simeone se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones durante los últimos meses.

Al explicar la acción, Velasco Carballo en lugar de utilizar el penalti de Julián Álvarez, empleó otra de un partido diferente. Esta situación no la terminó de entender Simeone, ya que no comprendía que la UEFA fuera a la casa atlética a aclarar con un ejemplo distinto al que afectó a los colchoneros. Esto hizo que se levantara, recogiera sus cosas y se marchara de la reunión, ante lo que él consideraba una falta de sensibilidad y respeto.

Los propios jugadores del Atlético tampoco podían comprender como era posible que por parte de la UEFA después de meses para preparar la charla y las acciones, quisieran aclarar la jugada del doble toque a los jugadores colchoneros, sin la jugada clave de la pasada temporada y que tanto daño ha hecho en todo el club. Velasco fue contundente, se negó y dijo que se ponía la jugada que tenían desde el inicio sin discusión.

Además, Velasco dejó claro que en la jugada de Julián había un doble toque de balón y que no hacía falta una explicación de la acción. Esto fue el detonante final que terminó hartando a Simeone. Tras este incidente, el técnico argentino dirgió la sesión de entrenamiento e incluso ofreció una rueda de prensa, en la que no hizo referencia a nada de los sucedido para restar importancia. Pero desde el club siguen sin entender como la UEFA no tuvo ni la sensibilidad de aclarar el penalti que tanto marcó la pasada temporada.