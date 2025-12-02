La Catedral mide el propósito de enmienda del Real Madrid

Ignacio Tylko Madrid Martes, 2 de diciembre 2025, 17:20 | Actualizado 17:53h. Comenta Compartir

La nueva catedral de San Mamés, donde el curso pasado hincó la rodilla el equipo de Carlo Ancelotti, es un escenario marcado en rojo en el calendario del irregular Real Madrid de Xabi Alonso, obligado a dar el do de pecho este miércoles ante un Athletic cogido con alfileres para poner fin a una inquietante racha de tres salidas sin poder ganar a Rayo, Elche y Girona. Tras perder la cabeza del campeonato la pasada jornada y conociendo el resultado cosechado la víspera por Barça y Atlético en el Camp Nou, el Madrid se examina en un clásico que exige como mínimo concentración e intensidad.

Así lo puso de manifiesto Xabi Alonso, cada día más cuestionado por crítica y afición, y más presionado en esas ruedas de prensa duras para todo entrenador del club más laureado del planeta cuando los resultados y el juego no acompañan. También cabe calificar de normales y habituales en estos casos las reuniones del preparador madridista con la plantilla y el presidente, que de momento prefiere no lanzar un ultimátum al técnico.

«Son cosas del vestuario, de la unión que necesitamos y de las cosas a mejorar para ser constantes en el juego. Este partido es una buena oportunidad para romper esta dinámica», zanjó el guipuzcoano sobre la cumbre con los jugadores. Al cuestionarse si es cierto que ha mantenido otra conversación con Florentino Pérez, Xabi fue sincero: «Si, las conversaciones son muy positivas y queremos revertir la situación».

Asume que después de 14 jornadas de Liga haya dudas sobre el proyecto, pero Xabi apela a la prudencia y el equilibrio. «Convivimos con la exigencia y las críticas. Nos centramos en lo que podemos mejorar y en ganar partidos para estar donde queremos estar en abril y mayo», argumenta. Al insistirle sobre posibles alternativas al banquillo en caso de caer en San Mamés, recurrió Xabi al tópico de que no son preguntas para él y recordó que, aunque al Madrid ahora le esté costando, «queda mucho por disputar, está todo igualado y la temporada puede dar muchas vueltas».

El foco está en el entrenador, pero también en los jugadores, en su actitud, su compromiso, su manera de presionar alto y su solidez defensiva. «Sin organización es imposible. Parte todo de controlar el convencimiento y la fase defensiva. Si no atacas bien, no defiendes bien, y viceversa», analizó Xabi. Debe encontrar la mejor posición para que Güler y Bellingham destaquen, recuperar a Rodrygo, incapaz de marcar en 30 partidos, récord negativo de un delantero blanco que solo iguala con Mariano, hacer más consistente al equipo atrás, donde sufre la enésima lesión muscular de Mendy, y que no dependa para ganar de los milagros de Courtois y los goles de Mbappé, autor de más de la mitad de las dianas del equipo.

Enfrente, el Athletic no disfruta de la temporada soñada, precisamente, y recibe de forma consecutiva nada menos que a Real Madrid, Atlético y PSG. No obstante, ya dio buenas sensaciones en Praga, pese al empate ante el Slavia en Champions, y encontró alivió con el 0-2 al Levante que preludió la destitución de Julián Calero como preparador granota. En ese choque, no obstante, Ernesto Valverde perdió a Robert Navarro, uno de sus mejores jugadores en los últimos partidos, que se suma a otras bajas importantes en ataque como las de Sancet, sancionado, y los lesionados Iñaki Williams y Sannadi, una de las ausencias de larga duración junto a Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz. Al menos, el técnico rojiblanco recupera a Laporte y a Ruiz de Galarreta, dos jugadores clave, y parece que podrá contar con Nico Williams, que sigue a vueltas con sus molestias en el pubis.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Lekue, Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Unai Gómez, Nico Williams y Guruzeta.

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Militao, Rüdiger, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).

Hora: 19:00. San Mamés.

TV: Dazn.