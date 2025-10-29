El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedri, durante el clásico en el Bernabéu. Albert Gea / Reuters

Pedri, lesionado en el bíceps femoral

El centrocampista azulgrana estará de baja hasta después del parón de selecciones de noviembre por una dolencia muscular

Daniel Panero

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Las malas noticias se acumulan en Can Barça. El conjunto azulgrana pierde a Pedri por una lesión en el bíceps femoral que le mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta después del próximo parón de selecciones de noviembre.

Esta dolencia muscular, que obligó al centrocampista canario a retirarse del entrenamiento matutino del Barça este miércoles, deja a Hansi Flick sin su brújula en el centro del campo al menos para los partidos de Liga ante el Elche en Montjuic, el próximo domingo, y el Celta en Balaídos, la siguiente semana. Asimismo, Pedri tampoco podrá ser de la partida para la visita al Brujas en la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

En un momento deportivo complicado para el Barça, tras la derrota en el clásico del Santiago Bernabéu que le sitúa a cinco puntos del líder Real Madrid, y con un buen puñado de problemas físicos de hombres importantes en el esquema azulgrana, la ausencia de Pedri es un grave contratiempo.

El tinerfeño ha sido titular en los trece encuentros oficiales de su equipo esta temporada, en los que acumula 1.100 minutos de juego a estas alturas de curso. Además, también ha disputado desde el once inicial los cuatro duelos de la selección española en lo que va de campaña, aunque solo uno completo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las compañías programan casi 50.000 plazas en el aeropuerto de Valladolid para esta temporada de invierno
  2. 2 Calendario Laboral 2026 en España: festivos nacionales y locales en Castilla y León
  3. 3 Muere la actriz Esther Uria a los 55 años
  4. 4

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  5. 5

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  6. 6

    Renault no prevé coches nuevos para Valladolid y Palencia «a día de hoy» y pide más flexibilidad y ajustar costes salariales
  7. 7 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  8. 8

    Las Contiendas estrena un jardín para que los vallisoletanos depositen las cenizas de sus fallecidos
  9. 9

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  10. 10 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Pedri, lesionado en el bíceps femoral

Pedri, lesionado en el bíceps femoral