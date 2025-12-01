El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kylian Mbappé y Xabi Alonso, en un partido del Real Madrid. Reuters

Mbappé, el único socio fiable de Xabi Alonso

La dependencia absoluta del astro francés, autor de más de la mitad de los goles del Real Madrid, pone en evidencia la involución del proyecto blanco

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:55

Comenta

¿Qué sería de este Real Madrid de Xabi Alonso si no tuviera en sus filas a Kylian Mbappé? Tratar de responder a esta cuestión, ... expresada en voz alta por el analista Jorge Valdano, es un ejercicio útil para resumir los males que acechan a un equipo blanco que ha perdido el liderato en el torneo de la regularidad, solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre Liga y Champions y se ha estrellado de forma consecutiva con empates ante Rayo Vallecano, Elche y Girona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  2. 2

    Covaresa se despide de su único quiosco después de tres décadas
  3. 3

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4 Soterrarlo todo
  5. 5

    Condenada a devolver 23.000 euros de pensión por empadronarse su hijo en su casa
  6. 6

    Adiós a Musicarium, el «hogar para músicos» de todas las edades y niveles
  7. 7

    Esta semana comienzan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  8. 8

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  9. 9

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  10. 10

    Salen a subasta cinco chalés por medio millón de euros en un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mbappé, el único socio fiable de Xabi Alonso

Mbappé, el único socio fiable de Xabi Alonso