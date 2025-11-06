El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal, ante la mirada atenta de Hansi Flick. Efe

Lamine Yamal vuelve a su 'prime' y al polémico foco de la selección

El astro azulgrana, magistral en la noche de Brujas del Barça, será alistado por De la Fuente para los duelos ante Georgia y Turquía

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Muy aliviado de su pubalgia, al menos aparentemente, la actuación estelar de Lamine Yamal no alcanzó para que el Barça evitase en la noche de ... Brujas uno de sus mayores ridículos en defensa, con una vulnerabilidad sobrecogedora. Tras unos partidos mediocres, en los que como le sucedió en el clásico apenas se atrevió a encarar y jugó casi siempre sencillo y hacia atrás, frente a los belgas Lamine recuperó su mejor versión y, como dicen ahora los jóvenes, estuvo en su 'prime'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  2. 2

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  3. 3

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  4. 4 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  5. 5

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  8. 8 Valladolid, a cinco horas de París en AVE y a cuatro de Lisboa con la propuesta de Bruselas
  9. 9

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  10. 10 Fallece un hombre en un sex shop de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lamine Yamal vuelve a su 'prime' y al polémico foco de la selección

Lamine Yamal vuelve a su &#039;prime&#039; y al polémico foco de la selección