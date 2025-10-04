Hansi Flick: «No sabemos si Lamine Yamal podrá jugar el Clásico»

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 4 de octubre 2025, 17:02 Comenta Compartir

Fin a la polémica. Hansi Flick dio por terminada la discusión en la que se ha visto envuelto con el seleccionador español, Luis de la Fuente, después de que Lamine Yamal volviera del último parón internacional con unas molestias en el pubis que le hicieron perderse varios partidos. Ahora el '10' ha recaído y estará entre dos y tres semanas de baja. «No sabemos si podrá jugar el Clásico», aseguró el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de este domingo entre el Sevilla y el Barcelona.

«He hablado con él, hoy está mejor pero no está bien», comentó acerca de las sensaciones del joven talento blaugrana que será baja en el duelo ante el Sevilla. «No sabemos cuándo volverá, con esta lesión no es fácil, no es muscular. No sabemos si estará en dos, tres o cuatro semanas», añadió acerca de un posible regreso de Lamine a los terrenos de juego, que estará marcado por la evolución que vaya experimentando el jugador con el paso del tiempo.

Flick, también quiso entrar en detalle para zanjar la polémica por las palabras que le dedicó a De la Fuente, acerca de la gestión que tuvo el seleccionador con los minutos de Lamine en los partidos clasificatorios para el Mundial de la última ventana: «La situación se produjo tras el último parón, y lo que quiero es proteger a mi jugador. Apoyarlo. De esto se trata. Es agua pasada. Es pasado. No pienso negativamente. Esto pasa», afirmó al mismo tiempo que se sintió comprensivo, porque él vivió la misma situación cuando estaba al frente de Alemania.

«Yo lo he vivido también desde el otro lado. No es fácil. Debo proteger a mi jugador y por eso hice aquellos comentarios», explicó aunque no se siente arrepentido, a pesar de emplear un tono con «más fuerza de lo habitual». Asimismo, quiso hacer una reflexión sobre la necesidad de una correcta gestión de los jugadores que vayan a la selección.

Gestión de los minutos

«Cualquiera quiere jugar con la selección. Hay que gestionar todos juntos los minutos. Si un jugador es bueno e importante para su selección, jugará. Es bueno que haya jugadores con sus equipos nacionales. Pero hay que gestionarlo bien: clubes y selección», señaló. Además quiso proteger a Marc Bernal, que en un primer momento fue convocado con la sub-21, pero a las pocas horas se cayó de dicha convocatoria.

«Es una situación difícil. No está listo como para jugar muchos minutos. Hoy por hoy no está para muchos minutos. Viene de una lesión grave de más de un año. No está al cien por cien. La Federación debería tener cuidado y cuidarle», afirmó acerca de Bernal, después de que el joven pivote haya podido volver a jugar tras superar su lesión de rodilla.

Para finalizar, quiso hacer borrón y cuenta nueva sobre el encuentro ante el PSG para poner la mira en el partido de este domingo. «El partido de Sevilla es muy importante, y queremos llevarnos los tres puntos. Todo el mundo está triste tras la derrota. Hay que ser más listos e inteligentes. Hay que aprender y lo haremos. Será un encuentro difícil», concluyó.