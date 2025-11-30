El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

El colegiado jiennese Munuera Montero ordena a los jugadores retirarse a los vestuarios tras lanzamientos de objetos

Colpisa

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

El derbi sevillano, siempre caliente, terminó como el rosario de la aurora, con una interrupción del partido durante un cuarto de hora, a causa de los incidentes de público en el Sánchez Pizjuán. Ganaba el Betis por un cómodo 0-2, con goles de Fornals y Altimira, y el duelo entraba en sus últimos minutos con casi todo decidido.

Pero primero, el colegiado Jiennense José Luis Munuera Montero se dirigió al delegado de campo para que advirtiera por la megafonía que parasen los insultos vertidos contra Marc Bartra tras una brillante acción defensiva del exjugador del Barça.

Poco después, el trencilla informó a los dos entrenadores de que aplicaba el protocolo y el partido se paralizaba durante un cuarto de hora por el lanzamiento de objetos desde la grada. Los jugadores tardaron en asumir la orden, ya que el tiempo reglamentado estaba cumplido y preferían terminar la contienda, pero no había marcha atrás.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Mueren cinco jóvenes en las carreteras este domingo
  3. 3 Soterrarlo todo
  4. 4

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  5. 5

    Civiles que se enfundan el uniforme militar en vacaciones: «Estoy haciendo cosas que no imaginaba»
  6. 6

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  7. 7

    El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión
  8. 8

    El aparcamiento de tierra de la avenida de Segovia se convierte en blanco de robos en coches
  9. 9

    El último trámite antes del juicio por la muerte de Esther López
  10. 10

    Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público