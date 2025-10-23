El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thibaut Courtois hace un gesto a la afición del Real Madrid tras la victoria ante la Juventus. EP

Courtois echa el cerrojo preclásico

Decisivo frente al Getafe y la Juventus, el gigante belga logra que este Madrid de luces y sombras se abone al unicerismo antes de examinarse frente al Barça

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:46

Comenta

«Se trataba de trabajar el partido, de buscar una y de no perder el equilibrio». Esta explicación de Xabi Alonso tras el sufrido triunfo ante la Juventus ... resume el método del técnico tolosarra, un preparador ecléctico porque ha crecido desde modelos tan diferentes como Pep Guardiola, Rafa Benítez o José Mourinho, entre otros. Si alguien esperaba una versión del Real Madrid post Ancelotti más vistosa o de más rock & roll, se engañaba. Pragmático, el preparador guipuzcoano tiene claro que si es decisivo en las áreas merced al 'killer' Mbappé y al salvador Courtois, probablemente mejor portero del mundo, la clave del éxito reside en no perder el orden y ser paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  6. 6

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  7. 7 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9 La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande
  10. 10

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Courtois echa el cerrojo preclásico

Courtois echa el cerrojo preclásico