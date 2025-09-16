El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
Agentes de la Policía Nacional tratan de contener a aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu. EFE

Tensión en Madrid: altercados entre ultras del Marsella y la policía antes del partido contra el Real Madrid

La previa del debut de Champions League en el Santiago Bernabéu se ve empañada por enfrentamientos violentos y un fuerte despliegue policial

C. P. S.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

La tarde del martes 16 de septiembre de 2025, Madrid ha vivido momentos de alta tensión en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se enfrenta al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Champions League. La llegada de aproximadamente 4.300 aficionados franceses, de los cuales 900 son conocidos ultras, ha generado un dispositivo de seguridad reforzado con más de 1.900 efectivos de la Policía Nacional y Municipal.

A pesar de los esfuerzos por garantizar el orden, varios grupos ultras del Marsella han protagonizado altercados con las fuerzas del orden.Se han registrados cargas policiales en la calle Rafael Salgado, donde los aficionados visitantes fueron escoltados antes de ingresar al recinto deportivo.

Las autoridades han requisado objetos de apología ultra y han realizado controles exhaustivos para evitar incidentes mayores. La situación se mantiene bajo control gracias a la rápida y eficaz actuación de los cuerpos de seguridad, permitiendo que el partido siga adelante de momento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  3. 3 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  4. 4 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  5. 5 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  6. 6

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  7. 7

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  8. 8

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tensión en Madrid: altercados entre ultras del Marsella y la policía antes del partido contra el Real Madrid

Tensión en Madrid: altercados entre ultras del Marsella y la policía antes del partido contra el Real Madrid