Tensión en Madrid: altercados entre ultras del Marsella y la policía antes del partido contra el Real Madrid La previa del debut de Champions League en el Santiago Bernabéu se ve empañada por enfrentamientos violentos y un fuerte despliegue policial

Agentes de la Policía Nacional tratan de contener a aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu.

C. P. S. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:29

La tarde del martes 16 de septiembre de 2025, Madrid ha vivido momentos de alta tensión en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid se enfrenta al Olympique de Marsella en la primera jornada de la Champions League. La llegada de aproximadamente 4.300 aficionados franceses, de los cuales 900 son conocidos ultras, ha generado un dispositivo de seguridad reforzado con más de 1.900 efectivos de la Policía Nacional y Municipal.

A pesar de los esfuerzos por garantizar el orden, varios grupos ultras del Marsella han protagonizado altercados con las fuerzas del orden.Se han registrados cargas policiales en la calle Rafael Salgado, donde los aficionados visitantes fueron escoltados antes de ingresar al recinto deportivo.

Las autoridades han requisado objetos de apología ultra y han realizado controles exhaustivos para evitar incidentes mayores. La situación se mantiene bajo control gracias a la rápida y eficaz actuación de los cuerpos de seguridad, permitiendo que el partido siga adelante de momento.