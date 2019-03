Octavos Simeone: «Nos hemos equivocado en muchas cosas...» El técnico lamentó que su equipo no estuviera a la altura, reconoció la superioridad juventina y calificó a Cristiano como «uno de los mejores jugadores del mundo» RICARDO CASTAÑEDA Madrid Miércoles, 13 marzo 2019, 00:34

Diego Pablo Simeone asumió la justa victoria de la Juventus.El técnico rojiblanco reconoció la superioridad de la Juventus y no ocultó que hubo errores graves. «No tuvimos muchas ocasiones de gol. Ellos se presentaron bastante dentro del área y nos llevaron a defender. Encontraron pronto el gol que les puso muy bien en el partido. Fueron mejores tácticamente, en la segunda pelota... y por eso ganaron el partido. Hay que felicitar al rival porque ellos atacaron muy bien. Ellos fueron mejores. Seguramente, nos equivocamos en muchas cosas, pero eso se lo digo a mis jugadores».

Cuando le preguntaron por una explicación a lo sucedido habló del nivel competitivo. «Parece simple cuando se enfrentan dos equipos fuertes en casa. Allí nos llevamos el partido y acá no pudimos responder al partido de nuestro rival. Ellos fueron contundentes en las situaciones que les pusieron justamente en la eliminatoria. La Juventus tiene una virtud y es la presión en campo tuyo, pero no pudimos recuperar la segunda pelota. Teníamos tres medios más Lemar. Ni por compromiso, ni por esfuerzo ni por trabajo. Nos ganaron porque fueron mejores. Hay que agachar la cabeza y sacar conclusiones para lo que va a a venir. No pude transmitir la necesidad que el equipo tuvo que mostrar», reconoció antes de reconocer que Cristiano «es uno de los mejores jugadores del mundo. Es normal que pueda aparecer en partidos como éste».

«Han sido superiores en casi todas las facetas del juego y nosotros no hemos sabido reaccionar. Estaban muy bien posicionados en el campo, no hemos podido ni dar patadas ni mostrar nuestro carácter» SAÚL ÑÍGUEZ

Cholo no quiso incidir en los motivos de una debacle, en lo que es uno de sus peores momentos al frente del club. «Me siento tranquilo porque en el trabajo los chicos intentaron hacer lo que pudieron hacer dentro del juego. En la ida hicimos un buen partido y ellos malo. Ahora ellos hicieron un buen partido y nosotros malo. El rival estuvo mejor en cuanto a la agresividad de ganar el partido y no pudimos encontrarnos con pasajes para mejorar el agobio del partido. No creo que sea falta de compromiso, no fue por falta de carácter, nos superaron y si veo a un equipo que nos supera hay que felicitarlo. Por pasajes en primer tiempo se tuvieron situaciones pero en el segundo no tuvimos situaciones ni juego para pasar. Y si uno no hace las situaciones para pasar tiene que felicitar al rival». Por último, quiso mandar un mensaje a su afición: «A los atléticos les digo que hay que seguir trabajando, levantarse mañana, seguir en la Liga mejorando los números».