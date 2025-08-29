El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Xabi Alonso, entrenado por Guardiola en el Bayern AFP
Fútbol internacional

El Real Madrid, protagonista de muchas curiosidades de la nueva Champions

La primera fase registrará el enfrentamiento más lejano jamás visto en Europa, el regreso de varios futbolistas a su antiguo club y partidos que son clásicos de la competición

David Hernández

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:21

El formato innovador de la Champions con 36 equipos, que ya se puso en marcha la temporada pasada, abre la posibilidad de que más conjuntos ... debuten en ella y se produzcan anomalías que no pueden pasar desapercibidas. La más sonada desde que concluyó el sorteo es la del viaje que el Real Madrid tendrá que realizar a Almaty. El Kairat es un recién llegado a la máxima competición continental, pero geográficamente no se encuentra en Europa. La ciudad de Almaty, en Kazajistán, se ubica en el extremo oriental del que es el noveno país con mayor superficie del planeta, a tan solo 300 kilómetros de China. Este desplazamiento de ocho horas para los blancos y más de 6.400 kilómetros, para un aficionado común supondría un mínimo de doce horas, ya que no existen vuelos directos.

