Escenario perfecto para testar la metamorfosis del Atlético

Hay equipos que parecen transformarse según el escenario. Uno de ellos, sin duda, es el Atlético en este 2025. Los de Simeone mantienen una fortaleza casi inexpugnable en el Metropolitano, donde en quince partidos han logrado once victorias y tres empates y solo han encajado una derrota. Todo lo contrario que cuando viajan lejos del calor de su gente. Ahí los rojiblancos se transforman y pierden crédito. En catorce salidas este año, solo han ganado tres veces, han empatado seis y han caído en cinco. Una doble cara que deberá poner a prueba en su visita al Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal, en la tercera jornada de la Champions League.

Será un duelo de contrastes por la forma de entender el fútbol y por las rachas. Mikel Arteta propone control, posesión y verticalidad medida. Simeone, pragmatismo, intensidad y oportunismo. El Arsenal buscará dominar desde el balón, mientras el Atlético intentará sobrevivir desde la solidez y el contraataque sin renunciar al balón. El conjunto londinense llega pleno de confianza. Líder de la Premier League, solo una derrota en once partidos y suma por triunfos sus duelos en casa. Si es fuerte en ataque, como demuestran los 21 goles que ha logrado, qué decir de su fortaleza defensiva. Solo tres goles encajados que convierten a David Raya en el mejor portero del continente.

El Atlético se presenta en Londres con la tarea de romper una tendencia que le ha costado puntos, confianza y ritmo en la temporada. Simeone ha logrado mantener una versión dominante en casa, donde el equipo se siente seguro, presiona alto y juega con una intensidad que ahoga a los rivales. Pero lejos del Metropolitano, parece perder energía y ha mostrado lagunas defensivas impensables en un equipo del técnico argentino. Ya lo demostró en Liverpool, donde el partido se puso cuesta arriba encajando dos goles en seis minutos. A pesar del terrible inicio, Simeone logró superar tácticamente al Liverpool durante varios compases del encuentro y llegó a empatar pese al resultado final.

Primer duelo en Champions

Ambos equipos se enfrentarán por tercera vez en competición europea y por primera vez en Champions League. El anterior duelo lo ganó el cuadro colchonero. Fue hace ya siete años, en 2018, en las semifinales de la Europa League. Entonces, el Atlético impuso su oficio europeo. Resistió en Londres con un héroe inesperado -Jan Oblak, con una actuación monumental- y un tanto de Antoine Griezmann que silenció el Emirates. En la vuelta, en Madrid, el conjunto rojiblanco certificó su pase con un 1-0 también del francés y acabó levantando el título semanas después en Lyon. De aquel Atlético quedan Diego Simeone, Koke, Oblak, Griezmann y Giménez. Del Arsenal, nadie.

Los rojiblancos llegan este martes a Londres con la única baja de Cardoso, que se resintió la semana pasada de su tobillo. Simeone mantendrá el bloque que ganó a Osasuna con alguna modificación. Giuliano, que asistió a Almada en el único gol del partido, podría recuperar la titularidad en detrimento de Nico González y arriba Griezmann -héroe del único duelo ante el Arsenal- será el compañero de Julián Álvarez. La manija del equipo estará en manos de Koke y Barrios, y Baena, con más libertad, hará de enganche. Mientras, Mikel Arteta llega con bajas importantes de Odegaard, Havertz y Madueke, pero con su muralla defensiva intacta, capitaneada por Saliba y Gabriel Magalhaes. Si en fútbol, el Arsenal ha demostrado su potencial, en el balón parado es mortal de necesidad con Rice, Zubimendi, Saka y Mikel Merino. Y arriba Viktor Gyökeres, que aunque solo ha marcado tres goles este año, ya demostró en la pasada campaña que es un 'killer' en el área.

Una exigente cita para un Atlético que deberá reconocerse fuera del Metropolitano, encontrar la energía que en casa le sobra y convertir la duda en carácter. mal haría en repetir errores pasados, porque la Champions no perdona.

Alineaciones probables:

Arsenal: Raya, White, Gabriel Magalhaes, Saliba, Lewis-Skelly, Zubimendi, Mikel Merino, Rice, Saka, Gyökeres y Martinelli.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Koke, Barrios, Giuliano, Baena, Griezmann y Julián Álvarez.

Árbitro: Davide Massa (Italia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Emirates Stadium

TV: Movistar+ Liga de Campeones