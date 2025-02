En directo | Jorge Vilda declara en el juicio a Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso También toman la palabra el exresponsable de marketing de la Federación de Fútbol Rubén Rivera y del exdirector de la Selección masculina Albert Luque.

Nueva jornada del juicio por el beso que dio a Jennifer Hermoso al término de la final del Mundial de 2023. Este miércoles llega el turno del entonces seleccionador español Jorge Vilda y de otros dos exdirectivos de la Federación acusados de coaccionar a la jugadora para que dijese que consintió, el exresponsable de marketing de la Federación de Fútbol Rubén Rivera y del exdirector de la Selección masculina Albert Luque.

La jornada de hoy se centrará sobre todo en los momentos posteriores a la victoria del Mundial, donde las acusaciones encuadran las presiones, principalmente, en el avión de vuelta a España y en el viaje a Ibiza del que algunas jugadoras disfrutaron. La fiscal Marta Durántez sostiene que Luis Rubiales y su equipo de confianza decidió utilizar «otra vía» cuando Jenni Hermoso reiteró que no haría un vídeo junto al expresidente: presionar a sus familiares.

Jorge Vilda deberá responder sobre las casusaciones de haber solicitado al hermano de Jenni Hermoso que la convenciera para hacer un vídeo o, de lo contrario, tendría «consecuencias negativas» para ella. Este martes desveló haber recibido el apoyo de «algunas jugadoras, técnicos y dirigentes». Además, reconoció que «tengo ganas de declarar».

Rubiales lo negó todo

En la jornada del martes, Luis Rubiales lo negó todo. No solo la falta de consentimiento del beso que le propinó a Jenni Hermoso, sino también que liderara una estrategia posterior entre sus subordinados en la federación para coaccionar a la jugadora y desactivar la «tremenda crisis mediática» que había generado su polémica conducta. «Estoy totalmente seguro de que me dio su aprobación. Me dio permiso y le agarré de la cabeza para besarla como quien da un abrazo. Fue un gesto espontáneo, de alegría», contestó el acusado para desmontar la tesis sobre la presunta agresión sexual.

En la hora de interrogatorio en el que respondió a todas las partes, el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) se mostró firme en su versión exculpatoria. No perdió los nervios pese a algunas contradicciones con respecto al papel de los otros acusados y, de la mano de las defensas, buscó desacreditar algunos testimonios de otros testigos en el juicio que le incriminan directa o indirectamente.

Tras la declaración de los acusados, el juicio entra en su recta final con las conclusiones e informes de las partes, un trámite que podría trasladarse al jueves.