Igor Tudor destituido como entrenador de la Juventus

Igor Tudor ya no es entrenador de lJuventus. El hasta ahora técnico de la Vecchia Signora ha sido destituido de la escuadra italiana tras encadenar ocho partidos sin conseguir la victoria. Su sustituto «temporalmente» será Massimiliano Brambilla.

«El Juventus comunica que hoy ha destituido a Igor Tudor como entrenador del primer equipo masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci», informó el club en un comunicado oficial.

La decisión se esperaba después de que la Juventus perdiera este fin de semana ante la Lazio (1-0), con un solitario gol de Basic. Sin embargo no ha sido hasta este lunes cuando se ha hecho oficial su salida de la entidad juventina.

Tres derrotas consecutivas

El técnico croata se marcha de la Juventus tras dirigir al equipo en once partidos (ocho en el Calcio y tres en la Champions League), en los que sólo ha conseguido tres victorias, cinco empates y ha encajado tres derrotas. De hecho, la Vecchia Signora no ha ganado todavía en los tres partidos que ha disputado en la máxima competición europea (dos empates y una derrota).

Su trayectoria al frente de la Juventus empezó con tres victorias, las únicas que ha logrado en su etapa en el banquillo de la Vecchia Signora, ante Parma, Génova e Inter, pero a partir de ahí el equipo se ha difuminado en el terreno de juego. Tras encadenar cinco empates consecutivos, las tres últimas derrotas (dos en Liga y una en Champions), han sido suficiente argumento para que la entidad juventina haya decidido dar un cambio de rumbo en el banquillo.