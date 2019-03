Clasificación Volver a empezar con la Euro en el horizonte El seleccionador español, Luis Enrique. / Afp La primera batalla hacia el torneo continental, tras la decepción de la Liga de Naciones, se dirime en Mestalla ante la rocosa Noruega RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Valencia Sábado, 23 marzo 2019, 00:04

'Volver a empezar'. El título de la primera película española en alzarse con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, en la que el protagonista es un excentrocampista del Sporting, define la idea que ha transmitido estos días el seleccionador a sus chicos. Diez partidos en 2019 para conseguir el objetivo fijado a su llegada: estar en la Euro2020. Sus ocho novedades en la última lista demuestran que la idea es dar carpetazo al agitado 2018 que empezó ilusionante (con empate ante Alemania y goleada a Argentina) y terminó con el equipo frustrado tras un Mundial deprimente previo a una Liga de Naciones en la que la selección fue de más a menos ya con el nuevo técnico.

«Es una evolución; revolución me suena feo», advirtió Luis Enrique el día de su convocatoria. Comienza un reseteo para una selección que comenzó su nueva andadura el pasado 8 de septiembre, el Día de Asturias, con un ilusionante triunfo en Wembley al que siguió una goleada a Croacia en Elche. «Es especial debutar en el Día de Asturias, que siempre tiene su porqué», reconoció el seleccionador, dejando claro que España debe recuperar el sitio perdido tras tres torneos consecutivos. De hecho, en su presentación ya aludió a Don Pelayo, primer monarca del Reino de Asturias y figura decisiva en la batalla de Covadonga, para iniciar la Reconquista.

Habrá variaciones respecto al debut, pero no tantas respecto al último duelo oficial en Zagreb. Por ahora no ha repetido ni un once, en el que seguirá De Gea bajo palos. En defensa parece claro que apostará por Sergi Roberto y Jordi Alba en las bandas, con Sergio Ramos en el centro. Su pareja parece que será Iñigo Martínez, en buen momento en el Athletic y que cuenta con la ventaja de ser zurdo, además de que su potente juego aéreo ante un rival muy físico. En el centro del campo, además de Busquets, el indiscutible de todos los seleccionadores; parece que estará acompañado por Dani Ceballos, al que ha citado pese a tener pocos minutos en el Real Madrid. La tercera plaza está más en duda.

Veremos si es para Sergio Canales, en gran forma, o para Dani Parejo, con el que Mestalla viene disfrutando en los últimos meses, y que parece contar con más opciones que Saúl -citado por la gripe A de Fabián Ruiz, aunque Aspas llegó un lunes y fue titular-, y tampoco se espera que vaya a apostar por Rodri para actuar con dos pivotes que complicarían ese 4-3-3 que tanto gusta al técnico asturiano. Arriba, Rodrigo busca acompañante. Uno parece que será Marco Asensio -si el golpe que sufre no lo impide- y el otro podría ser Jaime Mata, que lleva 15 goles, o incluso Álvaro Morata, desplazando a un costado al '9' del Valencia, el más habitual de esta nueva era Luis Enrique: seis partidos, cuatro como titular y dos goles. «Debemos circular muy rápido, dando muy pocos toques», insiste Luis Enrique, preocupado en mejorar defensivamente, porque aunque España ha conseguido 17 goles (2,8 por partido), ha recibido ocho (uno cada 68 minutos).

Noruega, como Islandia

Enfrente estará Noruega, con el veterano 'mago' Lars Lagerbäck, el primer técnico que logró participar en cuatro fases finales de la Eurocopa, al mando de sus vecinos. Igual que hiciera con Islandia hace cuatro años su receta pasa por el orden, concentración, juego directo y optimizar el balón parado. Desde que el veterano seleccionador, de 70 años, cogió el equipo en 2017 Noruega lleva ocho triunfos y sólo una derrota, contra Bulgaria en Sofía, por ocho triunfos con los que ha conseguido el ascenso a la segunda categoría de la Liga de Naciones. «Si lo hacemos bien como equipo tendremos una oportunidad, porque el fútbol siempre te la da», insiste, tras afirmar que España tiene «mejores jugadores que los que tenía en 2008 -cuando se midió siendo seleccionador sueco-, porque el fútbol ha ido evolucionando». Medita poner de inicio a Martin Odegaard, cedido por el Real Madrid al Vitesse, que se ve preparardo para adaptarse a un «tipo de juego donde no tenemos tanto el balón». «Estoy listo si tengo la oportunidad», explicó al diario 'Dagbladet'.

España forma parte del grupo F, junto a Noruega, Malta, Islas Feroe, Suecia y Rumanía. Se supone que no debería tener problemas para ser primera o segunda, plaza que da billete a la Euro 2020, torneo multisede en el que La Roja jugaría, de clasificarse, la primera fase en Bilbao y Dublín. Históricamente la selección ha vivido todo tipo de situaciones en Mestalla, que en los últimos años no ha visto una derrota de la selección y que acoge el partido como parte de las celebraciones del centenario del Valencia. Una de esas victorias fue la ida de la repesca precisamente ante Noruega en 2003, de la que obviamente no queda nadie. Los más veteranos recuerdan la decepción del Mundial'82 ante Honduras (1-1) e Irlanda del Norte. Noruega sólo ha ganado una vez a España y fue en el debut de la Euro 2000, con un gol de Iversen que le costó la suplencia al actual director deportivo, José Francisco Molina, que ya nunca volvió a vestir la camiseta nacional tras debutar años antes como interior zurdo con Javier Clemente.

Alineaciones probables:

España: De Gea, Sergi Roberto, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets, Ceballos, Parejo o Canales, Marco Asensio, Rodrigo y Morata.

Noruega: Jarstein, Elabdellaoui, Nordtveit, Ajer o Rosted, Aleesami; Odegaard, Henriksen, Selnaes, Mohamed Elyounoussi, King y Tarik Elyounoussi.

Árbitro: Andris Treimanis (Letonia).

Estadio y horario: Mestalla. 20:45 h. (La 1).