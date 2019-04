Historia Real Madrid, Barcelona y Atlético fracasaron en las Copas con rondas a partido único Lendoiro, levanta la Copa ganada en el 'centenariazo'. / Ignacio Gil El equipo azulgrana fue el más perjudicado, cayendo antes de llegar a octavos en tres de las cinco campañas en las que el formato estuvo vigente anteriormente | El Real Madrid, pese al 'Toledazo' llegó a dos finales, pero ambas las perdió NACHO CABALLERO Madrid Martes, 9 abril 2019, 20:04

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales, anunció a su junta directiva este martes el nuevo formato que pretende darle a la Copa del Rey. Desde hacía tiempo deseaba modificar algo que hiciera el torneo más atractivo. La fórmula no es del todo novedosa, porque se implantó hace 19 años y tuvo una primera duración de cinco temporadas, pero la diferencia es que ahora consistirá en eliminatorias a un solo partido hasta llegar a la semifinal, que seguirán con el formato de doble partido. Se amplía la participación a algunos equipos de Tercera División y Regional, y todos los de Segunda División B, y además se jugará, siempre que el estadio cumpla unos requisitos mínimos, en el campo del conjunto más débil.

De salir adelante esta propuesta y la de jugar una Supercopa en enero en forma de 'final four', los equipos que la disputan se tendrán que incorporar en la ronda de dieciseisavos a la Copa del Rey.

Más Información Copa a partido único hasta semifinales y la final four de la Supercopa en enero

Sin duda, este nuevo formato es más atractivo para el aficionado, y aumenta las posibilidades de los equipos pequeños de dar la sopresa ante un 'grande'. Esa fue la tendencia en la otra etapa en la que esta fórmula estuvo vigente. En aquella ocasión, a partir de octavos se jugaba a doble partido. A pesar de ello, ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid, consiguieron alzarse con el trofeo durante aquellas cinco campañas.

2000-01. El Real Madrid, eliminado por el Toledo Barcelona y Atlético llegaron hasta semifinales

La primera temporada que se pudo disfrutar de esta nueva fórmula en España, vio como el Real Zaragoza se alzaba campeón. Barcelona y Atlético de Madrid llegaron hasta las semifinales, con más dificultades el primero que el segundo, aunque ambos cayeron en la penúltima fase. El Celta de Victor Fernández se impusó al equipo azulgrana por 4-2 en el balance global, y el Zaragoza hacía lo mismo con el club colchonero.

Peor fortuna tuvo el Real Madrid en su visita al Salto del Caballo. Fue eliminado a la primera tras no ser capaz de remonar el 2-0 del Toledo a los 14 minutos de partido. Algunos futbolistas blancos no sabían que no había duelo de vuelta. Finalmente, Vicente del Bosque consiguió salvar una temporada en la que se perdió, Supercopa de Europa, Copa Internacional y se cayó en semifinales de Liga de Campeones, al ganar la Liga con autoridad.

2001-02. El 'centenariazo' Barcelona y Atlético fueron eliminados a la primera

Las tornas giraron al año siguiente. Y es que, esta vez, Barcelona y Atlético de Madrid fueron los eliminados en treintaidosavos de final por el Figueres y el Rayo Vallecano respectivamente.

Por su parte, el Real Madrid no tuvo problema alguno en resarcirse de la edición pasada, y avanzó hasta la fase final sin dificultad. Tuvo un susto en octavos, teniendo que remontar al Nàstic, y después se deshizo del Rayo, equipo que había eliminado al Atlético, y del Athletic en 'semifinales' ya a doble partido. La final, que ya forma parte de la historia, se disputaría el 6 de marzo y en el Santiago Bernabéu, cumpliendose en esa fecha exactamente, 100 años desde la creación del Real Madrid.

El rival fue el Deportivo, que se encontraba en plena época del 'Euro Depor' tras haber conquistado la Liga dos años antes. La final se ponía de cara para el equipo gallego con un 0-2 a los 38 minutos y al igual que la campaña anterior, el Madrid no consiguió remontar. El Deportivo se llevaría la Copa y dejaría para el recuerdo el mítico 'centenariazo'.

2002-03. El Novelda elimina al Barcelona Madrid y Atlético fallaron en cuartos

El Barcelona no siguió la estela marcada por el equipo blanco y fue eliminado por segundo año consecutivo en segunda ronda, esta vez por el Novelda, entrenado por aquel entonces por uno de los entrenadores de moda en la actualidad de la Liga: José Bordalás. Aquella fue una de las peores temporadas a nivel general que se recuerda del equipo azulgrana en la historia reciente. Terminó sexto en Liga, y eliminado en cuartos de la Champions League a la cual se tuvo que clasificar en la ronda previa ese mismo curso. El Athletic fue uno de los que cayó a partido único: sucedió en Irún, ante el Real Unión.

Real Madrid y Atlético se plantaron ambos en cuartos de final con caminos distintos pero mismo desenlace: eliminados. El Mallorca venció en la vuelta por 4-0 a un Madrid lleno de suplentes, llamados popularmente como 'pavones' por aquel entonces. El verdugo fue Samuel Eto'o, exjugador del equipo blanco y convertido en estrella de la competición antes de fichar por el Barcelona.

El Atlético de Madrid fue apeado de la competición por un 1-0 en la ida ante el Recreativo de Huelva y que no fue capaz de dar la vuelta en el segundo partido. El equipo andaluz llegaría hasta la final, pero una vez allí no podría ante el Mallorca que arrasó por 0-3 en Elche a un equipo que a pesar de lograr esta hazaña, descendió a Segunda División. Fue la segunda vez en la historia de la Copa que un mismo equipo disputa la final y desciende en Liga en la misma campaña.

2003-04. Final para el Madrid, pero mismo desenlace Primera vez que los tres avanzan hasta el cuadro final

Tuvieron que pasar cuatro temporadas para poder ver a Barcelona, Real Madrid y Atlético en la fase final con este formato en la Copa, cumpliendo la premisa de que a partido único, se eleva el riesgo de sorpresa. El Athletic se fue a la calle ante la Gimnástica en Torrelavega, cuando el equipo local era colista en Segunda B. Una herida que aún duele a Ernesto Valverde, entonces entrenador de los leones y ahora técnico del Barcelona.

Los equipos de la capital tuvieron más dificultades para conseguir llegar hasta el cuadro final. En dieciseisavos, Leganés y Cultural Leonesa estuvieron a punto de igualar fuerzas con Madrid y Atlético, respectivamente. Por su parte, el Barcelona no tuvo mayor dificultad para plantarse en los octavos.

Una vez en cuartos, el equipo rojiblanco cayó por un contundente 6-2 ante el Sevilla, mientras que el Barcelona hacía lo mismo pero a manos del Zaragoza (2-1).

El Real Madrid fue un rodillo hasta la final, dejando por el camino a Eibar (3-1), Valencia (5-1) y Sevilla (2-1). A pesar de los precedentes, sería el equipo maño, el Zaragoza, el que volvía a sorpender ganando su segunda Copa del Rey en cuatro años. Galletti se vistió de héroe en una final en la que Guti, por su expulsión, fue el villano.

2004-05. El Barcelona cae a la primera por tercera vez El Atlético fue el que llegó más lejos

La última edición que tuvo este formato fue la temporada 2004-05 y la tendencia que se había impuesto en las anteriores campañas no varió.

Por tercera vez en cinco años, el Barcelona era eliminado en la segunda ronda, esta vez a manos del Gramenet. El que mejor balance tuvo de los tres equipos en esta etapa de la Copa del Rey, el Real Madrid, no pasaba de octavos antes el Valladolid. Su vecino rival, el Atlético, igualaba su mejor marca llegando hasta las semifinales, en las que no pudo a doble partido contra Osasuna.

Ya en la final, jugada en el Vicente Calderón, el equipo navarro acabaría perdiendo en la prórroga ante el Betis de Lorenzo Serra Ferrer que había eliminado a penaltis al Athletic en semifinales