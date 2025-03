Desafío final para Real Madrid y Real Sociedad

Óscar Bellot Madrid Lunes, 31 de marzo 2025, 16:50 Comenta Compartir

Más de un mes después de que un gol de Endrick decantase un duelo muy igualado en Anoeta, Real Madrid y Real Sociedad se disponen a librar este martes el segundo y definitivo asalto de su eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu. Los blancos se aferran a esa pequeña ventaja que obtuvieron en el fortín donostiarra para regresar el 26 de abril al Estadio de La Cartuja, escenario de su última conquista en el torneo del KO, pero el cuadro txuri-urdin apela a la historia y a la ambición de su plantilla para remontar el cruce en una competición que puede servirle para endulzar una temporada gris.

«Estar cerca de una final nos motiva a todos», dijo Carlo Ancelotti en la previa de un partido que puede abrirle al italiano la opción de convertirse en el primer técnico que abrocha tres títulos de la Copa del Rey al mando del Real Madrid. Luis Molowny, Miguel Muñoz y Paco Bru sumaron dos cada uno, mientras que otros doce técnicos salieron a trofeo por barba como parte de su expediente dentro de un club que atesora 20 en sus vitrinas. Ninguno holló una cota que tiene a tiro un míster que inauguró su cuenta derrotando al Barça en la final que acogió Mestalla el 16 de abril de 2014 con aquella inolvidable cabalgada de Gareth Bale que dejó despanzurrado a Marc Bartra y que la aumentó nueve años después tumbando a Osasuna gracias a un doblete de Rodrygo que enterró el sueño de los navarros en La Cartuja.

Hacia ese mismo recinto mira ahora Ancelotti en medio de una campaña extenuante que deparará este martes al Real Madrid el enfrentamiento número 50 desde que los blancos alzasen el telón del curso con la disputa de la Supercopa de Europa a mediados de agosto del pasado año. Nada que ver con los tiempos en los que el de Reggiolo impartía magisterio como parte del centro del campo de aquel Milan que marcó época con Arrigo Sacchi a los mandos. «No había este desgaste. Es otro fútbol», rememoraba con nostalgia Carletto a las puertas de otro desafío sin red en el que tendrá que administrar los esfuerzos de una plantilla que combate los rigores del calendario con una preocupante tendencia a dosificarse por su cuenta.

Volvió a suceder el sábado ante el Leganés, una cita que los blancos sacaron adelante con mayor sufrimiento del previsto merced a la pegada de Mbappé y que Ancelotti aprovechó para dar descanso a varios pretorianos que regresarán al once frente a la Real Sociedad. Valverde, Tchouaméni, Vinicius y Rodrygo, todos los cuales ingresaron en la recta final del pleito ante el cuadro pepinero, recuperarán su condición de baluartes de un equipo que presenta las bajas por lesión de Courtois, Carvajal, Militao, Mendy y Ceballos.

Lunin se mantendrá bajo palos, Ancelotti dejó entrever que Alaba estará en el eje de la retaguardia y la gran duda es si arriba seguirá Mbappé, autor de once goles en sus once últimos compromisos con el Real Madrid, o si aparecerá Endrick, quien ha anotado en la Copa del Rey cuatro de las seis dianas que contabiliza desde que aterrizó en el Real Madrid. «Más allá de la competencia no le falta nada», dijo sobre el de Taguatinga un técnico que recordó que el brasileño pelea por un hueco con «jugadores de calidad extrema».

Todo a la Copa

Apostará en cambio todo a la Copa una Real Sociedad que llegó al duelo de ida inmersa aún en tres competiciones, pero que desde entonces ha visto cómo el Manchester United ponía término a su trayecto en la Europa League y mantiene un errático tránsito liguero. La victoria cosechada el pasado sábado ante el Valladolid sirvió para mejorar el ánimo de una escuadra cuyo último triunfo databa del choque ante el Leganés que preludió el primer combate copero con el Real Madrid.

Oyarzabal, que arriesgó de forma controlada ante el Pucela, estará en condiciones de ser de la partida ante el Real Madrid. Imanol recupera a Aguerd, que se perdió la cita contra el Valladolid por lesión, y a Barrenetxea, que lo hizo por sanción. Dispondrá también de Óskarsson, recuperado de la gastroenteritis por la que causó baja de última hora en Liga, lo que deja a Brais Méndez, Sheraldo Becker, Arsen Zakharyan, Jon Pacheco y Álvaro Odriozola como integrantes de la enfermería de un conjunto que asume el favoritismo del Real Madrid, pero se ve capaz de dar la sorpresa. «Los jugadores y yo estamos convencidos de que vamos a ser nosotros los que vamos a estar en la final», proclamó el técnico de Orio la víspera de un encuentro que los donostiarras encaran con el 3-4 registrado hace cinco años en el Bernabéu como referente a seguir.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Lunin, Valverde, Rüdiger, Alaba, Fran García, Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius y Endrick.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Ahien, Zubimendi, Sucic, Pablo Marín, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego).

Hora: 21:30 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: La 1 / Movistar Plus+.