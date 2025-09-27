El Betis saca un empate de Fadura y se jugará el billete de Copa en Canterac

El Norte Getxo Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

El sueño del Betis por jugar la Copa del Rey sigue vivo después de sacar un empate sin goles (0-0) en Fadura, pese a que el conjunto vallisoletano bien pudo arañar algo más después de jugar ochenta minutos con un jugador más. Los vizcaínos se quedaron en inferioridad a los diez minutos de juego y resistieron como gato panza arriba el resto de partido, manteniendo intactas sus opciones de lograr el pase, en una eliminatoria destinada a los segundos cladificados en las diferentes categorías de División de Honor. El Getxo se ganó su plaza después de ser el mejor frente a los representantes de Gipuzkoa y Álava, y este sábado salvó de momento una eliminatoria que se le complicó en el minuto 10 de partido al sufrir una expulsión cuando un defensor tuvo que derribar al delantero rival que se iba en solitario hacia la portería.

Desde ese momento, el Getxo se aplicó en el trabajo de mantenerse en el partido y evitar riesgos para tener opciones en el duelo de vuelta que se celebrará la semana que viene en Valladolid. El Betis lo intentó todo, pero pagó su falta de pegada. Ahora deberá afinar en la vuelta. Así las cosas, el empate a cero se valoró como un buen resultado por parte del conjunto de Fadura. El Betis, por su parte, deberá hacer valer el factor campo para llevarse la eliminatoria a su terreno.

El partido de vuelta dictará sentencia y otorgará billete para la siguiente ronda de Copa del Rey. Será el domingo, desde las 17:00 horas, en Canterac.