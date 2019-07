El Atlético ya suda en tierras segovianas Un momento de la sesión de entrenamiento por la tarde del Atlético en Los Ángeles de San Rafael. / Pedro L. Merino Las nuevas incorporaciones, entre ellas las de Joao Félix, acaparan la atención en el primer día de trabajo en Los Ángeles de San Rafael FERNANDO ARCONADA Segovia Lunes, 8 julio 2019, 21:45

Sol, verano, calor, vacaciones (los que ya las tengan)... Lo habitual por estas fechas. Como habitual era que el Atlético de Madrid eligiera Los Ángeles San Rafael para recargar sus baterías. No lo hizo el año pasado. Hay quien piensa que por eso regresa, porque cuando ha estado en tierras segovianas, ha conseguido buenos resultados. El caso es que seguro que muchos ya echaban de menos ese levantarse pronto, armarse con un bolígrafo y un cuaderno (para los clásicos de los autógrafos) y con un teléfono móvil (los más modernos) para retratarse con las estrellas del conjunto rojiblanco.

Los jugadores completaron la sesión matinal en la localidad segoviana con varias novedades. El portugués João Félix (la nueva estrella rojiblanca, del que también está muy pendiente la prensa portuguesa) y el brasileño Renan Lodi han completado su primer entrenamiento bajo las órdenes de Simeone. En el caso de portugués, todavía no había sido presentado y ya comprobó de primera mano los métodos del 'Profe' Ortega. Los internacionales Thomas Lemar y Jan Oblak también realizaron la primera sesión de entrenamiento tras sus vacaciones de verano.

El día comenzaba muy temprano, a las 8:45 horas los jugadores estaban citados en el gimnasio para comenzar la primera sesión del día. Una vez completada la sesión en el gimnasio los jugadores se desplazaron al Campo de golf 18 Hoyos, Los Ángeles de San Rafael para realizar la segunda y exigente sesión del día.

Simeone, muy pendiente de la sesión de trabajo, también pudo contar con las otras caras nuevas que presenta el Atlético, casos de Marcos Llorente, Felipe y Héctor Herrera, sin dejar de lado otros más conocidos como Koke, Saúl, Morata, Vitolo... Era un poco lo que pretendía el técnico, tener a casi todos desde el primer día, excepto Santiago Arias y Giménez, de vacaciones por la Copa América, y Thomas, en la Copa África, y los que han causado baja respecto a la pasada temporada: Diego Godín y Juanfran Torres, que han terminado contrato, Lucas Hernández, que fichó en marzo por el Bayern Múnich, Rodrigo Hernández, que al Manchester City y la ya conocida de Antoine Griezmann, que ni está ni se le espera.

Por la tarde volvieron a ponerse las botas para finiquitar el día con una sesión más táctica, con algún que otro detalle de lo que puede ser el esquema, aunque no deja de ser el primer día, con otra novedad, la presencia de Ivan Saponjic.

En Los Ángeles de San Rafael estarán dos semanas y tras ella dará el pistoletazo de salida a la disputa de partidos de pretemporada. El primer encuentro preparatorio tendrá lugar el 20 de julio, a partir de las 19:00 horas, en El Burgo de Osma frente al Numancia. Será la cuarta edición del Memorial Jesús Gil y Gil.

Después de este choque viajará hasta Estados Unidos para disputar tres amistosos en tierras norteamericanas, dos de ellos encuadrados en la International Champions Cup. Se enfrentará al Chivas de Guadalajara en el Globe Life Park de Arlington de Texas, el 24 de julio, y al Real Madrid, el 27 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey. Posteriormente viajarán a Orlando para jugar el último de los encuentros en suelo estadounidense, el 1 de agosto, para enfrentarse a un equipo formado por los mejores jugadores del campeonato local en el All Star Game de la MLS.

La siguiente parada será en México. Allí, el 3 de agosto jugarán ante el Atlético de San Luis. Con el duelo en San Luis pondrán el punto final a la gira por Norteamérica y regresarán a Europa para afrontar ya el último choque de la pretemporada. Será ante la Juventus en Estocolmo el día 10 de agosto en el Friends Arena, justo una semana antes del comienzo liguero.

Y tras el Atlético, será el turno del Alavés, que permanecerá en Los Ángeles de San Rafael del 24 de julio al 27 de julio, tras la buena experiencia del pasado verano.