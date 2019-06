El Segovia Futsal desaparecerá el 30 de junio tras agotar todas las vías Jugadores del Segovia Futsal, con una pancarta de agradecimiento a sus aficionados en el último partido de Liga disputado en el Pedro Delgado. / Antonio de Torre El club ha negociado en estos últimos días la entrada de un patrocinador para competir en Segunda División FERNANDO ARCONADA Segovia Miércoles, 19 junio 2019, 16:03

«Segovia es, desde hace años, una ciudad vinculada al fútbol sala. Segovia no se entiende sin el fútbol sala y el fútbol sala no se entiende sin Segovia. De ahí nuestro nombre y de ahí nuestras ganas de crear, a principios de 2013, un club hecho para contribuir a no dejar morir este deporte en esta ciudad. Segovia Futsal aparece por primera vez constituido en la tarde del 15 de enero de 2013. Siete amantes y conocedores del fútbol sala desde prácticamente sus inicios, Jesús Fernández, Jesús Vega, Miguel de Diego, Álvaro Fernández, José María Conde y José Luis Montero, deciden que la práctica de nuestro deporte en Segovia no puede cesar y acuerdan fundar un club, un club que permita a la sociedad Segovia volver a vivir la ilusión del deporte más practicado en el mundo». Así se explica (todavía) en la página web el origen del Segovia Futsal.

Los jugadores encuentran acomodo en otros equipos Jugadores que el año pasado han estado en el Segovia Futsal van encontrando acomodo en otros equipos, como Antonio Diz, que vuelve a Galicia y ficha por el Noia Portus Apostoli. Otro es el capitán Álvaro Barrera, Buitre, que ha fichado por el Viña Albali Valdepeñas. Y otro Álvaro, López, es el primer refuerzo del Real Betis para la próxima temporada. Álvaro López firma por una temporada con opción a otra más en caso de ascenso y el madrileño espera conseguir de nuevo poder subir a la elite del futbol sala nacional como ya hiciera con Naturpellet Segovia. El cierre granadino de 22 años, José Antonio Fernández 'Raya' vuelve a casa, el Movistar Inter FS y el Manzanares FS ha fichado al ala salmantino de 27 años Manuel Jesús Blázquez 'Chus'.

Seis años y medio después, y salvo milagro de última hora, Segovia se queda sin fútbol sala al más alto nivel. Un milagro que estuvo a punto de producirse en la jornada de este miércoles, negociando hasta el último momento la entrada de un patrocinador para salir a competir en Segunda División. Se han agotado todas las vías, pero no ha sido posible. Junio llega a su final, termina el plazo y las opciones y las fuerzas se agotan.

¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta. De momento, apurar los plazos hasta que el 30 de junio el club desaparezca. «Es triste, pero no hay nadie que quiera coger el club y ya no sé que más podemos hacer. ¿Qué se le puede decir a los jugadores, al cuerpo técnico, qué se le puede decir a los padres de los niños? Yo solo puedo decirles gracias», comentó José Luis Herrero. Desde que asumiera el cargo tras la marcha por motivos laborales de Álvaro Fernández, han sido tres meses duros, de muchas reuniones, de negociaciones, de mensajes telefónicos, sin apenas descanso, que al menos han servido para quedar bien (dentro de lo que cabe) con los jugadores, para arreglar la cuestión de la cantera (la Segoviana se hace cargo tras el acuerdo entre los dos clubes), pagar a los proveedores y reducir la deuda...

La temporada no ha tenido desperdicio, ni en lo deportivo ni en lo económico. Da para escribir un guion de cine, pero con un final triste. Accidentada desde el principio, convulsa hasta el final. Marcha de jugadores, la dimisión el pasado mes de diciembre de 2018 de la junta directiva, la marcha de Álvaro Fernández, la llegada de José Luis Herrero... Y aún así, el equipo estuvo a punto de conseguir sellar la permanencia deportiva en Primera División hasta la última jornada.

Pero los problemas económicos eran muy graves. Y más grave aún, cuando la plantilla decidió alzar la voz contra la situación, denunciado «las importantes regularidades y los retrasos en los pagos de las mensualidades». A pesar de las dificultades, los jugadores dejaron claro que lo iban a dar todo hasta el final. Y lo cumplieron.

Faltará la confirmación oficial por parte federativa, una decisión de la que estará muy pendiente el Soliss FS Talavera, que comenzará la temporada en Segunda pese a su descenso a Segunda B la pasada temporada, ocuparía la plaza del Segovia Futsal. El conjunto talaverano quedó clasificado en decimocuarta posición, la primera que suponía el descenso, y ocupará, salvo sorpresa, esa plaza que deja el Segovia Futsal.