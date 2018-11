Un punto que sabe a poco Una jugadora del Unami, durante un partido en el Pedro Delgado. / Antonio Tanarro El equipo femenino de fútbol sala del Unami empata en la cancha de uno de los últimos clasificados, el Malagón EL NORTE Segovia Lunes, 19 noviembre 2018, 20:29

Venía de caer derrotado en el Pedro Delgado con claridad y tenía el Unami la oportunidad de encontrarse con la victoria en la cancha del último clasificado, el Malagón, un equipo que no conocía la victoria (y sigue sin conocerla) y que solo tenía un punto en su casillero. Ahora tiene dos.

Y es que el Unami, que no está teniendo fortuna en transformar sus ocasiones, no pasó del empate a tres goles en Ciudad Real. Y eso que se le puso el partido de cara con un 0-2. Pudo haber matado el partido, o al menos marcar algún tanto más para haber afrontado con mayor tranquilidad el choque, pero no lo hizo y ahí lo empezó a pagar. Incluso con el marcador de 1-2 todavía pudo haber marcado. Al descanso se llegó con empate a dos.

En la segunda parte, un gol para cada equipo puso la igualdad en el choque, aunque pudo ser peor cuando el Malagón logró adelantarse en el marcador. Menos mal que tuvo la capacidad de reacción y mantener ese punto de tranquilidad para marcar y llevarse precisamente un punto. «En cualquier caso, estoy contento con el trabajo que hicieron las jugadoras, comentó Luis Martín. «Nos faltó un poco de suerte para rematar la faena», añadió. Cris Carré notaba el 0-1, Rocío el 0-2 y el tercer gol del Unami lo marcó Laura Llorente.