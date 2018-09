El FS Mariano Rico Cuéllar sigue negado Momento de un partido del conjunto cuellarano durante la pasada temporada. / El Norte El conjunto que entrena Oliver Fraile, que tuvo sus ocasiones, cayó 3-2 ante un experimentado Pinseque en su primer desplazamiento de la temporada EL NORTE Cuéllar Lunes, 24 septiembre 2018, 18:54

El FS Mariano Rico Cuéllar se trajo una inmerecida derrota de tierras mañas, al caer por 3-2 ante un experimentado Pinseque en el primer desplazamiento de la temporada. Los de Oliver Fraile continúan negados con el gol y cada error que cometen lo pagan caro, encima volvieron a encajar dos goles de estrategia lo que puso el choque muy cuesta arriba.

El 1-0 llegó en el minuto cinco, en un saque de banda obra de Iván Quintín. Con el transcurso de los minutos la presión aragonesa fue perdiendo intensidad y el Mariano Rico empezaba a acercarse a la portería de Bryan. Pero en el minuto nueve llegaba el mazazo del 2-0, de nuevo en jugada de estrategia, finalizada por Luismi. Los cuellaranos mejoraron en su juego y Chuki tenía la primera ocasión clara. Pinseque empezaba a notar el esfuerzo hecho en la primera mitad y cedía terreno ante el empuje de los de Oliver Fraile que tenían dos claras oportunidades en las botas de Gonza y Piti. Los locales buscaban la contra para aumentar la renta pero Iker por dos veces lo evitaba con sus intervenciones. La réplica la daba Javi con un potente remata ante el que tuvo que lucirse Bryan e Iker no era menos en el otro área resolviendo bien un buen remate de Beny. El fruto al mejor juego visitante lo reflejó en el marcador Chuki cuando se entraba en el último minuto de la primera mitad, al finalizar una rápida transición, logrando el 2-1 con el que se llegó al ecuador del choque.

En la segunda mitad el Mariano Rico comenzó mejor asentado que los locales pero no estuvieron acertados para empatar el encuentro en dos claras oportunidades. El que no perdonó fue Beny que en el minuto 22 aprovechó un robo en media pista para superar a Iker en el mano a mano colocando el 3-1. Los de Oliver Fraile no acusaron el golpe y continuaron buscando recortar diferencias pero los cuellaranos están con la pólvora mojada en este inicio de liga. El tiempo pasaba y el dominio segoviano no se veía reflejado en el marcador, hasta que la fortuna se alió con ellos, puesto que un remate de Piti lo desvió un defensa local haciendo imposible la estirada de Bryan. Con el 3-2 el Mariano Rico veía posible lograr algo positivo y a por ello se fue. En el minuto 36, Chuki tuvo el empate en sus botas pero su remate forzado a puerta vacía no encontró los tres palos. Los últimos tres minutos Oliver Fraile apostó por el portero jugador pero no pudieron sorprender a la buena defensa del experimentado Pinseque que lograba dejar los puntos en Aragón.

El próximo sábado el FS Mariano Rico Cuéllar recibirá en Santa Clara a los valencianos del Alzira. Un partido que debido a la festividad del patrón de Cuéllar se jugará a las 16:00 horas.