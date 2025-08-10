El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montse Tomé, durante la final de la Eurocopa. Efe
Selección femenina

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

La junta directiva de la FEF decidirá este lunes la no renovación de la asturiana tras dos años en el cargo, y Sonia Bermúdez se perfila como su sucesora

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:45

Salvo sorpresa mayúscula o cambio de guion de última hora, Montse Tomé dejará de ser este lunes la seleccionadora española, tras la no renovación de ... su contrato que acababa el 31 de este mes de agosto. Su marcha estaba cantada y se hará efectiva en la reunión de la junta directiva de la FEF bajo la presidencia del gallego Rafael Louzán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  3. 3 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  4. 4

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  9. 9 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  10. 10 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España

Montse Tomé, fin de trayecto como seleccionadora de España