La España de Sonia Bermúdez, presente y futuro para dominar el mundo

La España de Sonia Bermúdez es presente, pero también futuro. La flamante bicampeona de la Liga de Naciones femenina tiene motivos de sobra para ... disfrutar de un hoy repleto de éxitos y su mañana invita a ilusionarse con todo aquello que está por venir.

El Mundial de Brasil de 2027, en el que defenderá la corona que conquistó en 2023, es el primer gran desafío en el horizonte, aunque antes habrá que ganarse el billete en una exigente fase de clasificación ante Inglaterra, Islandia y Ucrania, que comienza en marzo, siguiente ventana de selecciones en el calendario, y concluirá en junio, con otro parón en abril de por medio.

Se cierra un 2025 brillante, con 16 victorias, dos empates y una sola derrota, en el que España ha completado una Liga de Naciones prácticamente perfecta, con su segundo título en el bolsillo, y una Eurocopa casi impoluta, en la que no perdió ningún partido y solo cedió contra Inglaterra en la tanda de penaltis que decidió la final. Las 'Lionesses' han sido la china en el zapato español, protagonizando dos de los tres tropiezos de La Roja en este año, en una rivalidad que promete más emociones fuertes en futuros duelos por la hegemonía del fútbol femenino.

Sonia Bermúdez ha iniciado su etapa al mando de España de forma prácticamente inmaculada, con tres triunfos y un empate en sendos dobles enfrentamientos contra Suecia, primero, y Alemania, después, adversarios de primer nivel que ocupan el tercer y quinto puesto del ranking FIFA, respectivamente.

Además, su equipo no ha encajado un solo gol y ha demostrado en momentos puntuales que, más allá de un dominio con el balón que ha sido seña de identidad durante las etapas de Jorge Vilda y Montse Tomé en el banquillo, también sabe lidiar con momentos en los que es necesario defender replegada o morder en la presión para robar la pelota y explotar el contraataque.

Esta capacidad camaleónica para adaptarse a otros escenarios la ha potenciado la llegada de nuevas generaciones de futbolistas con características diferentes a las del núcleo duro, que lideran las centrocampistas 'made in' Barça Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, dueñas de los cinco últimos Balones de Oro y símbolos por excelencia del estilo marcado por el buen trato de balón.

Alexia, que tiene 31 años, debutó en 2013, cuando España solo había disputado una fase final de un gran torneo en toda su historia, la Eurocopa de 1997, y representa a la perfección a la camada de futbolistas que cambiaron la historia del fútbol femenino español. También Jenni Hermoso (35), la capitana Irene Paredes (34), Esther González (32), Leila Ouahabi (32), Cristina Martín-Prieto (32) y Mapi León (30) superan la treintena, que rozan Mariona Caldentey (29) y Alba Redondo (29). Muchas de ellas han sido testigos de primera mano de un crecimiento exprés que llevó a La Roja desde las catacumbas hasta el olimpo en el que vive instalada en los últimos tiempos.

Esta generación, que sigue siendo muy importante en la selección de Sonia Bermúdez, compartió vestuario con la que hoy es su entrenadora, y encara el tramo final de sus carreras. El relevo generacional que se abrirá en los próximos años sería un auténtico drama para muchos equipos, pero la selección campeona del mundo tiene bien cubiertas las espaldas de la generación dorada que propició el salto definitivo en el Mundial de 2023 con nuevas camadas de talentos que ya evidencian un peso específico en el combinado español.

El trabajo de cantera

De hecho, Claudia Pina y Vicky López, las goleadoras en la gran victoria contra Alemania en la Liga de Naciones, lideran dos nuevas generaciones de internacionales que han tirado la puerta de la selección española. La bigoleadora en el Metropolitano, una referencia realizadora a sus 24 años, formó parte del equipo que conquistó en 2018 el Mundial sub-17 en Uruguay, el primer gran hito de las categorías inferiores españolas y un torneo en el que la atacante catalana firmó siete dianas en seis partidos.

Pina es un producto del buen hacer con la cantera en los últimos años, marcados por un sinfín de trofeos que también sitúan a España como la referencia en fútbol de formación. Comparte franja de edad con un grupo de futbolistas que supone ya el grueso del equipo nacional y del que forman parte la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí (27), las anclas Patri Guijarro (27) y Tere Abelleira (25) -las tres lesionadas en este momento-, Ona Batlle (26), Olga Carmona (25), Laia Aleixandri (25), Athenea del Castillo (25), el cerrojo Cata Coll (24) o Eva Navarro (24).

A estas futbolistas, en plenitud y con muchos años de gran rendimiento por delante, las sigue otro colectivo de juventud insultante, que lidera la precoz Vicky López, un deslumbrante talento de solo 19 años, actual ganadora del Trofeo Kopa femenino, que reconoce a la mejor jugadora joven del mundo, campeona del mundo sub-17 en 2022 y subcampeona de Europa en la misma categoría en 2022 y 2023.

El golazo a Alemania condensa el atrevimiento y el desborde que convencieron al Barça para reclutarla en 2022, con solo 16 años. Junto a ella, otras promesas como Fiamma Benítez (21), la portera Eunate Astralaga (20) o la benjamina Clara Serrajordi (17), a la que no le pesó la responsabilidad del debut en Alemania. El futuro está en buenas manos.

Tres generaciones

El núcleo duro: Jenni Hermoso, Irene Paredes, Esther González, Alexia Putellas, Mapi León, Mariona Caldentey y Alba Redondo.

El grueso, en plenitud: Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Ona Batlle, Olga Carmona, Laia Aleixandri, Tere Abelleira, Athenea del Castillo, Cata Coll, Claudia Pina y Eva Navarro.

La juventud al poder: Fiamma Benítez, Eunate Astralaga, Vicky López y Clara Serrajordi.