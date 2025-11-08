El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

En directo la jornada deportiva de Valladolid

El Mojados recibe al Unionistas B, el Chami juega en Barcelona y las chicas del Caja Rural Aula visitan Lanzarote esta noche

Juan Díez Regidor

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:05

16:43

MOJADOS - UNIONISTAS B (0-0)

Reclama gol el Mojados en una acción en el que el balón se le escapa al portero... y si no bota dentro poco faltó

16:40

Capitanes y trío arbitral en Mojados

En directo la jornada deportiva de Valladolid

16:35

Barça Rugby - El Salvador

Sigue enchufado Correa. Nuevo golpe de castigo para poner el 9-10.

16:32

XI de Unionistas B

16:31

Barça Rugby - El Salvador

Tira y afloja. Otra vez golpe de castigo de Correa para poner el 6-10.

16:30

MOJADOS - UNIONISTAS B (0-0)

Comienza el partido en Mojados.

16:23

Barça Rugby - El Salvador

Santi Ortega responde y pone el 3-10 para el Salvador.

16:16

Mojados - Unionistas B

Tras las buenas sensaciones que han dejado los dos últimos partidos, el Mojados tiene la oportunidad de ganar a un rival directo y salir del descenso.

16:10

Barça Rugby - El Salvador

Responde el Barça. Golpe de castigo para poner el 3-4

16:09

Barça Rugby - El Salvador

Primer ensayo de Munilla para poner el 0-7 nada más empezar

16:07

XI del Mojados

Tres cambios con respecto al gran partido en Guijuelo

15:47

Buenas tardes.

A las 16h comenzamos desde Barcelona con el partido entre Barça Rugby y El Salvador. A las 16:30, el Mojados de 3ª RFEF se mide al filial de Unionistas. Y terminamos la jornada con la visita del Aula a Lanzarote (21h)

Actualización disponible

