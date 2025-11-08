En directo la jornada deportiva de Valladolid
El Mojados recibe al Unionistas B, el Chami juega en Barcelona y las chicas del Caja Rural Aula visitan Lanzarote esta noche
Juan Díez Regidor
Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:05
16:43
MOJADOS - UNIONISTAS B (0-0)
Reclama gol el Mojados en una acción en el que el balón se le escapa al portero... y si no bota dentro poco faltó
16:40
Capitanes y trío arbitral en Mojados
16:35
Barça Rugby - El Salvador
Sigue enchufado Correa. Nuevo golpe de castigo para poner el 9-10.
16:32
XI de Unionistas B
📋 @CDMojados 🆚 @UnionistasCF B | Tercera Federación | Jornada 1⃣0⃣— Cantera Unionistas CF (@USCFbase) November 8, 2025
📅 Sábado 8 de noviembre
🏟️ Campo Municipal Mojados
📍 Mojados (Valladolid)
⏱️ 16.30 horas@CDMojados
🆚@UnionistasCF B#MojadosUnionistasB#ConstruyendoUSCF🏗️ pic.twitter.com/JiVo7CakSD
16:31
Barça Rugby - El Salvador
Tira y afloja. Otra vez golpe de castigo de Correa para poner el 6-10.
16:30
MOJADOS - UNIONISTAS B (0-0)
Comienza el partido en Mojados.
16:23
Barça Rugby - El Salvador
Santi Ortega responde y pone el 3-10 para el Salvador.
16:16
Mojados - Unionistas B
Tras las buenas sensaciones que han dejado los dos últimos partidos, el Mojados tiene la oportunidad de ganar a un rival directo y salir del descenso.
16:10
Barça Rugby - El Salvador
Responde el Barça. Golpe de castigo para poner el 3-4
16:09
Barça Rugby - El Salvador
Primer ensayo de Munilla para poner el 0-7 nada más empezar
16:07
XI del Mojados
Tres cambios con respecto al gran partido en Guijuelo
👥 ALINEACIÓN | Jornada 10 - 3RFEF G.VIII— CD MOJADOS (@CDMojados) November 8, 2025
Este será el once que presentará el equipo para este partido. ¡Vamos Mojados!#unpueblounido#juntoslohemosconseguidopic.twitter.com/eHZ0lZ9ca1
15:47
Buenas tardes.
A las 16h comenzamos desde Barcelona con el partido entre Barça Rugby y El Salvador. A las 16:30, el Mojados de 3ª RFEF se mide al filial de Unionistas. Y terminamos la jornada con la visita del Aula a Lanzarote (21h)
