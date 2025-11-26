El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Presentación de la Pucela Sansil en el Ayuntamiento.
Atletismo

La Pucela Sansil espera superar los 5.000 participantes

La carrera de 5,4 kilómetros destinada para todos los públicos se desarrollará el próximo domingo 28 de diciembre

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

La segunda edición de la Pucela Sansil busca el próximo domingo 28 de diciembre consolidar su nombre en el calendario. Con un marcado carácter navideño ... y festivo –para toda la familia–, la prueba repetirá trazado «con alguna pequeña modificación» por las calles del centro de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

