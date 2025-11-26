La Pucela Sansil espera superar los 5.000 participantes

La segunda edición de la Pucela Sansil busca el próximo domingo 28 de diciembre consolidar su nombre en el calendario. Con un marcado carácter navideño ... y festivo –para toda la familia–, la prueba repetirá trazado «con alguna pequeña modificación» por las calles del centro de Valladolid.

«El objetivo es superar los 5.000 inscritos», adelantó en la presentación de la prueba Juan Ángel Méndez, director de Madison Sports Marketing, patrocinador y colaborador del evento, quien destacó la buena acogida de la carrera por parte de la ciudad, pese a su corta trayectoria.

En esta ocasión, la Pucela Sansil dispondrá de un trazado de 5,4 kilómetros con salida y llegada en la Cúpula del Milenio, en el que la música, el concurso de disfraces o los avituallamientos con productos de la tierra amenizarán la mañana deportiva.

La concejal de Deportes, Mayte Martínez, destacó que «se plantearán planes de entrenamiento previos para que cualquiera pueda sumarse y preparar la carrera, para todos los niveles», gracias a la figura del entrenador nacional Juan Carlos Granado, quien colaborará con el evento.

La prueba además añade la colaboración de los Atletas Populares para la presente edición «con el agradecimiento por la expericnia que pueden aportar» a la carrera organizada por la Fundación Municipal de Deportes, que homenajeará a su exgerente, Francisco de Borja Lara.

El coste de la inscripción será de 6,5 euros y se pueden formalizar a través de la página web de la Sansil www.pucelasansil.com.

Además de la carrera para los adultos, existirán recorridos para todas las edades, con distancias adaptadas a cada categoría. La inscripción infantil tiene un coste simbólico de 2 euros, que se donará íntegramente a una causa solidaria. En esta ocasión será la organización Almanimal, una protectora de animales sin ánimo de lucro. Los más pequeños recibirán también una medalla conmemorativa.

La organización vuelve a animar a los participantes a correr disfrazados, una seña de identidad de la prueba que contribuye a su carácter lúdico y familiar. Habrá premios para los mejores disfraces, tanto individuales como colectivos, y concursos relacionados con la carrera en las redes sociales, en el perfil oficial de la prueba @pucelasansil.