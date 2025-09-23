La Piñón Race 2025 bate récord con 750 participantes en Pedrajas de San Esteban El municipio vive un fin de semana intenso de deporte y convivencia con ciclismo, trail y senderismo como grandes protagonistas

Paso por meta en una de las pruebas.

Andrea Sánchez Casado Martes, 23 de septiembre 2025, 11:14

La quinta edición de la Piñón Race ha marcado un nuevo hito este fin de semana con la participación de 750 deportistas, lo que supone un 44% más que en 2024 y convierte a esta prueba en la más multitudinaria de su historia.

La cita deportiva, que se ha consolidado como un referente en la comarca, ha reunido a corredores y aficionados de toda la provincia y municipios cercanos como Cogeces de Íscar, Alcazarén, Megeces e Íscar, que han colaborado en la organización.

El evento arrancó en la Plaza Mayor de Pedrajas de San Esteban, punto de salida de las distintas modalidades, que vivieron un fin de semana intenso de deporte y convivencia.

La prueba con mayor número de inscritos fue la Marcha de BTT, que reunió a 337 ciclistas, seguida del senderismo, que agotó dorsales con 230 participantes (+56% respecto a 2024). En Trail Running se alcanzó el récord de 150 dorsales vendidos (+68% respecto al año pasado), mientras que la crono BTT también creció hasta contar con 33 deportistas (+37%).

Además, la Marcha de BTT fue la encargada de inaugurar la Copa de BTT de la Diputación de Valladolid 2025, dotando de mayor relevancia a esta edición.

En el acto estuvieron presentes representantes municipales y provinciales, entre ellos el alcalde de Pedrajas, Alfonso Romo, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, quien dio inicio a la jornada con la tradicional traca de cohetes.

Crono BTT (17 kms) 1 Campeón: Héctor Aurrecoechea y Andrea Rueda (7 Team Imperolid), seguido de Adrián Tejada y Manuel Tejada

Trail Running (10,6 kms) 1 Campeones: Manuel Hernansanz (Racing Valladolid) con 44'31« y Alicia Recio (Sprint Atletismo León) con 53'35», ambos con récord del circuito. 2 Segundos: Alonso Salamanca y Rebeca Merlos 3 Terceros: Sergio Ribote y Nayara Martín

Trail Running (17,6 kms) 1 Campeones: Edu Esteban (Elche Decathlon) y Elena Vega (CA Fuensaldaña). 2 Segundos: Diego Morejón y Pilar Pastor 3 Terceros: Francisco González y Sheila Cortijo.

Marcha BTT (50 kms) 1 Campeones: Ignacio Rodríguez (Botania Farma) y Merche Vázquez. 2 Segundos: Fernando Alonso e Isabel Camazón. 3 Terceros: Cristian Lobato y Patricia López.

Marcha BTT (80 kms) 1 Campeón: Daniel Ruiz (SOFOKOM), con récord en la prueba (3h11'). 2 Subcampeones: Daniel Sánchez y Luisín González. 3 En categoría femenina, victoria para Helena Palomero (Kur2Team), seguida de Ruth Burgos y Arantxa Ferrero.

Marcha BTT (100 kms) 1 Campeón: Héctor Aurrecoechea (7 Team Imperolid), logrando el doblete al vencer también en la crono. 2 Segundo: Claudio Sergio. 3 Tercero: Manuel Tejada. 4 En féminas, triunfo de Vanesa Martín (CR Bikes Team), con Andrea Rueda e Inmaculada Vázquez en el podio.

Senderismo

Participaron más de 230 personas de todas las edades, destacando el reto inclusivo de la asociación 'Plena Inclusión CYL'. En la ruta de 19 kilómetros, Juan Ramón García, Rosa María Sanz, Germán Merino, Sara Sanz, Luis Alberto Pascual y Elena Aceves fueron los andarines más rápidos.

En la ruta de 28 kms lo fueron Emilio Sanz, Pilar Martín, Julio Fraile, Joana Olmos, Luis Alberto Palomo y Sandra Merino.

Con récord de participación y un fin de semana que combinó la buena temperatura del sábado con un domingo más fresco y nublado, la Piñón Race 2025 ha confirmado su crecimiento y su papel como una de las pruebas deportivas más destacadas del calendario provincial.