Abierto el plazo de inscripción para la Carrera de Empresas de El Norte

Un grupo de corredores durante la carrera del pasado año.

Miércoles, 22 de octubre 2025

«Si sois compañeros de trabajo, competitivos y os gustan los retos ¡Venid a demostrarlo!» Ese es el mensaje que se puede leer en el cartel anunciador de la IX Carrera de Empresas de El Norte de Castilla que tendrá lugar el domingo, 16 de noviembre.

La cita cuenta con el patrocinio de Unicaja, Elecnor y Renault Group y la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Banco de Alimentos Valladolid y Coca Cola.

Este evento tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud saludable entre los participantes y la convivencia de las empresas, convirtiendo el hábito deportivo en punto de encuentro para los trabajadores.

Las inscripciones ya pueden formalizarse en la página web de runvasport.es y el plazo de inscripción terminará el viernes, 14 de noviembre, a las 14:00 horas.

En esta novena edición, la hora de salida está programada para las 10:30 horas en Paseo Central del Campo Grande y se ha trazado un recorrido de 6 kilómetros por el centro de la ciudad.

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen siempre que se inscriban como equipo de tres trabajadores de la misma empresa el día de la carrera o autónomos o empleados públicos de Castilla y León. En caso de baja en la empresa, esa persona podrá ser sustituida por otro compañero.

Cada empresa puede inscribir un número ilimitado de equipos y el equipo completo debe llegar a la meta al mismo tiempo, precisamente para potenciar el espíritu de equipo.

Las categorías establecidas son masculina, femenina y mixta y el tiempo máximo de duración de la prueba será de 60 minutos, cerrándose la meta a las 11:30 horas. Cada equipo deberá vestir con camisetas idénticas.

Los premios que se han establecido son para los tres primeros equipos clasificados de cada una de las categorías y regalos para todos los participantes.

La entrega de dorsales se realizará el día de la prueba desde las 9:00 y hasta las 10:00 en el Paseo Central del Campo Grande. La organización recuerda que se podrá solicitar a la recogida del dorsal el DNI, o documento acreditativo. Los dorsales solo se entregarán al atleta inscrito.

El precio de la inscripción es de 24 euros por equipo y en caso de suspensión o aplazamiento de la prueba, la organización devolverá el importe menos los gastos de gestión bancaria.

CÓMO REGISTRARSE

¿Cuándo? Domingo, 16 de noviembre

¿Dónde? Paseo Central del Campo Grande de Valladolid.

Organiza. El Norte de Castilla.

Patrocinan. Unicaja, Elecnor y Renault Group. Colaboran: Ayuntamiento de Valladolid, Fundación Banco de Alimentos Valladolid y Coca Cola.