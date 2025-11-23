El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

El UEMC visita Logroño para medirse al Clavijo; el Tordesillas quiere seguir su racha en campo del Becerril; y el Promesas busca levantar el vuelo en Ávila

Juan Díez Regidor

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:38

Icono12:11

6-14 (minuto 5) con 5 puntos de Ordóñez, que se va al banco por Arqués

Icono12:07

2-9 y tiempo muerto local en pista... ha salido enchufado el equipo de David Barrio, bien plantado atrás y sacando ventajas al contraataque

Icono12:04

0-5 de inicio para el UEMC con tiros libres de Haney y triple de Pablo Martín

Icono11:59

Clavijo vs UEMC

Hoy no está Fares Ochi, baja en las últimas semanas por una fractura en el pie, pero sí vuelve Pau Carreño tras superar dos lesiones consecutivas

Enlace copiado

Icono11:52

Ya saben que el Clavijo (Reina Proteínas) ha cambiado esta semana de entrenador por el cese de Ricardo Uriz, y que hoy debuta como primer técnico el que era ayudante, Aitor Martínez

11:51

Una cancha en la que el equipo de David Barrio se reencuentra con viejos conocidos, caso de Íñigo Royo... en Logroño también juegan Kevin Torres (hermano de Mike Torres, que hoy es baja) y Joseba Querejeta, hijo del mecenas y factótum de Baskonia, Josean Quejrejeta

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

Icono11:48

Clavijo vs UEMC

Pocos minutos para que comience el partido en Logroño...

Enlace copiado

11:32

Jornada deportiva dominical en Valladolid

Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la jornada dominical, hoy con:

  • 12h. Clavijo de Logroño vs UEMC

  • 16h. Becerril vs Atlético Tordesillas

  • 17h. Real Ávila vs Valladolid Promesas

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  3. 3

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  4. 4

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  5. 5

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  6. 6

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  7. 7

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  8. 8

    Lazos vallisoletanos en el juicio al fiscal general
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña
  10. 10

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid