Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid
El UEMC visita Logroño para medirse al Clavijo; el Tordesillas quiere seguir su racha en campo del Becerril; y el Promesas busca levantar el vuelo en Ávila
Juan Díez Regidor
Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:38
12:11
6-14 (minuto 5) con 5 puntos de Ordóñez, que se va al banco por Arqués
12:07
2-9 y tiempo muerto local en pista... ha salido enchufado el equipo de David Barrio, bien plantado atrás y sacando ventajas al contraataque
12:04
0-5 de inicio para el UEMC con tiros libres de Haney y triple de Pablo Martín
11:59
Clavijo vs UEMC
Hoy no está Fares Ochi, baja en las últimas semanas por una fractura en el pie, pero sí vuelve Pau Carreño tras superar dos lesiones consecutivas
11:52
Ya saben que el Clavijo (Reina Proteínas) ha cambiado esta semana de entrenador por el cese de Ricardo Uriz, y que hoy debuta como primer técnico el que era ayudante, Aitor Martínez
11:51
Una cancha en la que el equipo de David Barrio se reencuentra con viejos conocidos, caso de Íñigo Royo... en Logroño también juegan Kevin Torres (hermano de Mike Torres, que hoy es baja) y Joseba Querejeta, hijo del mecenas y factótum de Baskonia, Josean Quejrejeta
11:48
Clavijo vs UEMC
Pocos minutos para que comience el partido en Logroño...
📋 CONVOCATORIA— UEMC Baloncesto Valladolid (@CBC_Valladolid) November 23, 2025
Los 10 muchachos que rinden visita a @CBCLAVIJO hoy a partir de las 12.00 horas.@UEMC#BaloncestoValladolidpic.twitter.com/fR2aGa2iaM
11:32
Jornada deportiva dominical en Valladolid
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la jornada dominical, hoy con:
12h. Clavijo de Logroño vs UEMC
16h. Becerril vs Atlético Tordesillas
17h. Real Ávila vs Valladolid Promesas
-
