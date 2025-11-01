Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid
El Mojados de Macón visita Gujuelo; el BM Aula juega su primera final ante el Morvedre; y el UEMC recibe en Pisuerga a la Cultural en derbi autonómico
Juan Diez Regidor
Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:45
16:22
GUIJUELO - MOJADOS
XI inicial del Mojados en su visita a Guijuelo
👥 ALINEACIÓN | Jornada 9 - 3RFEF G.VIII— CD MOJADOS (@CDMojados) November 1, 2025
Este será el once que presentará el equipo para este partido. ¡Vamos Mojados!#unpueblounido#juntoslohemosconseguidopic.twitter.com/6NYcTRAyJH
10:34
Jornada deportiva en Valladolid
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada de este sábado lluvioso en Valladolid
Hoy, os contamos los siguientes partidos:
17h. Guijuelo vs Mojados
19h. BM Aula vs Morvedre en Huerta del Rey
19h. UEMC vs CyD Leonesa en Pisuerga
