El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

El Mojados de Macón visita Gujuelo; el BM Aula juega su primera final ante el Morvedre; y el UEMC recibe en Pisuerga a la Cultural en derbi autonómico

Juan Diez Regidor

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:45

Icono16:22

GUIJUELO - MOJADOS

XI inicial del Mojados en su visita a Guijuelo

Enlace copiado

10:34

Jornada deportiva en Valladolid

Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión de la jornada de este sábado lluvioso en Valladolid

Hoy, os contamos los siguientes partidos:

  • 17h. Guijuelo vs Mojados

  • 19h. BM Aula vs Morvedre en Huerta del Rey

  • 19h. UEMC vs CyD Leonesa en Pisuerga

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El esqueleto de los 114 pisos para jóvenes ya asoma en la ladera norte de Parquesol
  2. 2

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  3. 3 El restaurante familiar en el polígono de San Cristóbal con un menú casero y abundante
  4. 4 Detenida una asesora financiera por estafar 122.000 euros a autónomos vallisoletanos durante cuatro años
  5. 5

    Interceptado un menor cuando circulaba en patinete desde Palencia a Saldaña
  6. 6

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  7. 7

    Valladolid se lo pasa de miedo en la noche de Halloween
  8. 8

    Horse Valladolid crea un nuevo turno de noche para asumir un pedido de 15.000 motores
  9. 9 Un muerto y un herido grave tras registrarse una deflagración en la base militar de Viator
  10. 10

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid

Te estamos contando la jornada deportiva en Valladolid