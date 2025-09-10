El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lidia Castro celebra el triunfo en el Campeonato de España de cross.
Ciclismo

La vallisoletana Lidia Castro disputará el Mundial de Ruanda en categoría júnior

Competirá en la prueba en línea el 27 de septiembre, con cinco vueltas a un circuito y un total de 74,6 kilómetros

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:50

La vallisoletana Lidia Castro competirá a finales de mes en su primer Mundial, y acompañará a Iván Romeo en la convocatoria del equipo nacional para la cita de Ruanda. La corredora de Arroyo de La Encomienda ha entrado en los planes de la seleccionadora Gema Pascual, que la ha incluido en la lista para tomar parte en la prueba de ruta que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre.

Lidia formará parte del combinado nacional junto a Paula Ostiz y Alejandra Neira, que disputarán tanto la crono como la carrera en línea, Irati Aranguren y Leyre Almena, que competirán únicamente en la ruta.

La selección júnior viajará a Ruanda con grandes expectativas y esperanzas puestas en lograr un buen resultado. Paula Ostiz, vigente subcampeona del mundo, ha ganado en este año el Tour de Flandes, las dos citas del Gran Premio Valromey y la general del Watersley Ladies Challenge, donde el equipo nacional, en la última etapa, firmó una extraordinaria actuación situando a Alejandra Neira, Ostiz, Irati Aranguren y Lidia Castro en las cuatro primeras posiciones de la etapa.

Hay que recordar que el Campeonato del Mundo de Carretera se celebra este año por primera vez en el continente africano, concretamente en Kigali (Ruanda), a más de 1.850 metros de altitud. En la prueba en línea, las chicas afrontarán cinco vueltas a un circuito hasta completar un total de 74,6 km y 1.520 metros de desnivel acumulado. La dureza será común denominador en las pruebas masculina y femenina de Kigali, un territorio conocido como 'la tierra de las mil colinas', algo que queda patente en el diseño de los recorridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  3. 3 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  4. 4

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  5. 5

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  6. 6 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  8. 8 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, recorrido y toda la información
  9. 9 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía
  10. 10

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La vallisoletana Lidia Castro disputará el Mundial de Ruanda en categoría júnior

La vallisoletana Lidia Castro disputará el Mundial de Ruanda en categoría júnior