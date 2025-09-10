La vallisoletana Lidia Castro disputará el Mundial de Ruanda en categoría júnior

El Norte Valladolid Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:50 Comenta Compartir

La vallisoletana Lidia Castro competirá a finales de mes en su primer Mundial, y acompañará a Iván Romeo en la convocatoria del equipo nacional para la cita de Ruanda. La corredora de Arroyo de La Encomienda ha entrado en los planes de la seleccionadora Gema Pascual, que la ha incluido en la lista para tomar parte en la prueba de ruta que tendrá lugar el sábado 27 de septiembre.

Lidia formará parte del combinado nacional junto a Paula Ostiz y Alejandra Neira, que disputarán tanto la crono como la carrera en línea, Irati Aranguren y Leyre Almena, que competirán únicamente en la ruta.

La selección júnior viajará a Ruanda con grandes expectativas y esperanzas puestas en lograr un buen resultado. Paula Ostiz, vigente subcampeona del mundo, ha ganado en este año el Tour de Flandes, las dos citas del Gran Premio Valromey y la general del Watersley Ladies Challenge, donde el equipo nacional, en la última etapa, firmó una extraordinaria actuación situando a Alejandra Neira, Ostiz, Irati Aranguren y Lidia Castro en las cuatro primeras posiciones de la etapa.

Hay que recordar que el Campeonato del Mundo de Carretera se celebra este año por primera vez en el continente africano, concretamente en Kigali (Ruanda), a más de 1.850 metros de altitud. En la prueba en línea, las chicas afrontarán cinco vueltas a un circuito hasta completar un total de 74,6 km y 1.520 metros de desnivel acumulado. La dureza será común denominador en las pruebas masculina y femenina de Kigali, un territorio conocido como 'la tierra de las mil colinas', algo que queda patente en el diseño de los recorridos.