La vallisoletana Lidia Castro cierra en octava posición su participación en el Europeo junior

La vallisoletana Lidia Castro cerró su participación en el Europeo junior con un brillante octavo puesto, colaborando hasta el final para que Paula Ostiz, estrella emergente del ciclismo español, se hiciera con la medalla de oro. Lidia, que arrastró secuelas de la gastroenteritis que la impidieron tomar parte en el último Mundial de Ruanda.

Su ayuda resultó fundamental para que la navarra Paula Ostiz se llevara el triunfo en línea de meta. Ostiz se proclamó campeona europea en la prueba en línea júnior gracias de nuevo a su punta de velocidad en los últimos metros. Doblegó a la suiza Anja Grossmann en una carrera en la que la selección española colocó a tres corredoras entre las ocho primeras clasificadas: sexta la gallega Alejandra Neira y octava la vallisoletana Lidia Castro. Ostiz ha completado dos semanas difícilmente superables en las que le ha dado tiempo a cosechar tres oros (en línea en el Mundial y en contrarreloj y de nuevo en línea en el Europeo) y una plaza (en la crono mundialista). «Llevo todo el año trabajando y al final se ha visto reflejado en los resultados. Solo puedo dar las gracias a mis compañeras, sin ellas esto no sería posible. Sabía que al sprint podía ser muy fuerte, tenía unas piernas increíbles».

En la prueba sub-23, de 85,7 kilómetros, Paula Blasi cruzó en solitario la línea de meta con nueve segundos de ventaja sobre el trío perseguidor. Esta medalla de oro se une a la de bronce que se colgó del cuello en Kigali.

