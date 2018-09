Así es el último repecho del Mundial de Innsbruck Perfil de la prueba de ruta del Mundial de Innsbruck. Los 2,8 últimos kilómetros de la prueba, que solo se completarán en la vuelta final del circuito, presentan rampas de hasta el 25% LUIS MIGUEL DE PABLOS Valladolid Lunes, 24 septiembre 2018, 08:46

No es el de Innsbruck ni mucho menos un circuito pensado para esprinters como viene siendo habitual en los Mundiales. Con un recorrido total de 265 kilómetros y siete vueltas a un circuito de 24, es precisamente la última la que se hará cuesta arriba para los participantes. Será entonces, si no se ha hecho ya, cuando se haga la selección definitiva de corredores que aspiren a las medallas. Y es ahí donde tendrán que dar el do de pecho los que quieran subirse al cajón, con el condicionante de que ya llevarán 240 kilómetros y seis horas en las piernas.

En el vídeo que acompaña a la información se puede comprobar la dureza del repecho, así como el estado de un camino que se hará todavía más duro en caso de lluvia y malas condiciones climatológicas.

Durante las seis primeras vueltas, el pelotón enfilará ascensos menos duros que el final, con tramos al 10%, y será en esa última ronda cuando los corredores deban remangarse para afrontar rampas que alcanzarán el 25% de desnivel.

Otra de las novedades del Mundial es que ninguna de las pruebas comenzará en Innsbruck, sino que de distribuirán en cuatro localidades de la región -Ötztal-Area 47, Hall-Wattens, Rattenberg-Alpbachtal Seenland y Kufstein, si bien todas finalizarán en pleno centro de Innsbruck.

Concentración

La selección española de ciclismo inició el pasado viernes una concentración de siete días en Sierra Nevada (Granada) con el objetivo de recuperar a lo corredores más sobrecargados y poner a punto a los que llegan más bajos de forma. Así, el combinado dirigido por Javier Mínguez permanecerá hasta el jueves antes de viajar a tierras austriacas.

La selección española no ha elegido esta vez para concentrarse el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, como en otras ocasiones, sino un hotel que se encuentra en la carretera de ascenso hacia la estación pero a menos altura que el CAR.