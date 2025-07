Iván Romeo a Alberto Contador: «Peor que hoy no creo que pase una etapa en París en mi vida»

Iván Romeo ya tiene su «carné de ciclista» después de finalizar este domingo su primer Tour de Francia como profesional.

El joven corredor vallisoletano, de ... tan solo 21 años, ha sido uno de los protagonistas de la ronda francesa a lo largo de las últimas tres semanas, y ha protagonizado numerosas escapadas, como la del pasado sábado, que terminó de forma dramática, con una caída cuando comandaba la escapada a veinte kilómetros de meta.

El ciclista del Movistar Team, tras los reconocimientos médicos del equipo y del propio Tour, anunció que no se retiraría y saldría a terminar su primera carrera de tres semanas, con la rúbrica por las calles de París.

«La verdad es que he pasado un día bastante malo, pero es París, hay que terminarlo», valoró al final de la última etapa, con el Arco de Triunfo al fondo.

«Ahora estoy contento, pero no sé como he aguantado... No sé cómo aguantabais por aquí los ciento y pico kilometros que os metian por aquí», le le ha espetado a Alberto Contador con sorna en declaraciones realizadas al exciclista a Eurosport. «Por lo menos a nosotros nos los han neutralizado, porque me lo habían vendido mal pero... La verdad es que he pasado un día bastante malo. Las costillas me duelen bastante».

🇪🇸 Iván Romeo habla con @albertocontador tras cruzar la línea de meta de París en su primer @LeTour:



🗣️ "He pasado un día bastante malo, me duelen las costillas, pero es París y hay que terminarlo"



En relación a su Tour, que le ha dejado lágrimas, broncas de los 'capos' y mucho aprendizaje, Romeo ha asegurado que «no ha salido como quería el equipo, queríamos esa victoria de etapa, creo que la hemos luchado, pero bueno, hemos sido protagonistas. Volveremos».

Precisamente, en relación a esa declaración de intenciones del campeón de España, Alberto Contador le preguntó por la etapa final con el circuito a Montmartre y quizá en un futuro seguir los pasos de Wout Van Aert y ganarla. «La verdad es que me ha gustado, muy chula y me puede ir bien, pero primero hay que conocerla, porque de verdad que me ha sorprendido mucho como bota esto... De verdad que me dolía bastante y encima con la lluvia... Se ha juntado todo. Peor que hoy no creo que pase una etapa en París en mi vida», concluyó.