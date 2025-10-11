El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pogacar celebra su quinta victoria en el Giro de Lombardía. Afp
Ciclismo

Tadej Pogacar da otro recital en el Giro de Lombardía

El ciclista esloveno cumplió con el cartel de favorito e iguala los cinco triunfos de Coppi, aunque el del UAE de forma consecutiva

C. P. S.

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Tadej Pogacar sigue escribiendo en letras mayúsculas la historia del ciclismo. El esloveno llegaba al Giro de Lombardía con el objetivo de romper tres récords ... más y fiel a su forma de competir, lo ha conseguido. Sólo Fausto Coppi había ganado cinco veces esta prueba, pero nunca nadie lo había ganado cinco veces seguidas.

