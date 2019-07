Ciclismo Juan Carlos Fernández se apunta el Trofeo Virgen del Carmen Juan Carlos Fernández se impone al esprint. / R. Jiménez Cerca de 140 ciclistas tomaron parte en la última prueba de la Copa de España en categoría máster EL NORTE Valladolid Domingo, 14 julio 2019, 17:48

El Puma rugió en el Auditorio Miguel Delibes, enclave escogido para que la histórica prueba ciclista Trofeo Virgen del Carmen sirviera una línea más a una biografía de 61 años. El corredor del Orquín Juan Carlos Fernández fue el más rápido en el esprint que decidió una igualada carrera en la que participaron 140 corredores de las categorías Máster 30/40/50 60, que conocieron a sus reyes, ya que la cita también dibujó la última etapa de la Copa España.

El pelotón tomó la salida en Mojados a las 11:00 horas. La prueba cambió el escenario y abandonó por un año Delicias para escribir el prólogo en el Restaurante El Cossío y el epílogo en el Auditorio Miguel Delibes, donde Juan Carlos Fernández fue el primero en cruzar la meta levantada, un año más, por el Velo Club Delicias, organizador del evento.

El Trofeo del Carmen comenzó a destilar emoción casi desde el pistoletazo de salida. Seis corredores intentaron imponer su ritmo a la carrera ciclista, poniendo distancia con un pelotón que pocos kilómetros después devoraría a los escapados. Esa tónica dibujó la historia de la carrera (en la que los Máster 40 se incorporaron después de pasar Mojados y los 50 y 60 a 61 kilométros de la meta, tras la bajada del puerto de montaña de Simancas) en la que pelotón y escapados jugaron hasta la línea de meta al gato y al ratón. Así lo demostró que los primeros en cruzar la primera meta volante dejaron su hueco pocos kilómetros después a Jesús del Pozo y Carlos Pacios, que dominaron la segunda. Pacios fue, precisamente, el primero en llegar a la alto del primer puerto de montaña, en Simancas. El escalador se proclamó, rey de la montaña en el Trofeo El Carmen-Memorial Pablo Zarzuela.

Del Pozo (ganador del maillot de las metas volantes) y Pacios siguieron su particular mano a mano hasta el ecuador de la carrera. Poco después engordaron el pelotón, del que se intentaron fugar sin suerte Alberto Oter y Mario Fernández. En la meta volante de Zaratán, previa a la llegada, aparecieron primero Josué Román, Mario Álvarez e Israel Castañeda. De nuevo, el pelotón fue compacto y obligó a esprint, donde Juan Carlos Fernández fue el más rápido y paró su cronómetro en 2.55:55, mismo tiempo que Pablo Rodríguez, del Mister Bike, y Miguel Ángel Andrés, del Noriver, acompañantes el podio de la general. El podio en Máster 40 fue gobernado por Pablo Rodríguez, de Míster Bike, Miguel Ángel Andrés e Iván Villar. En Máster 50, los honores fueron para David Meléndez, Álvaro García y Francesc Bosca y en Máster 60 para Juan Moreno, José María García y Juan Salvador.

Copa de España

La histórica cita ciclista acogió de manera paralela la última etapa de la Copa España, que desveló quién vestiría la corona real. La última etapa apenas dejó cambios en la clasificación y la victoria del Puma no impidió que el corredor del A las 3 AC Pedro Sánchez Cidoncha se llevara la victoria final en Máster 30, seguido de José Manuel Jiménez y Francisco Javier López.

En Máster 40 los honores fueron a parar al ciclista del AC Hotel Antonio Martín, mientras que Álvaro García y Juan Moreno se vistieron de rojo en Máster 50 y 60, respectivamente.

El corredor conquense Juan Carlos Fernández volvía a Valladolid, donde ganó hace 20 años (siendo aún cadete) su primera carrera ciclista. Tierra prometida para el integrante del Orquín, que debutó en el Trofeo El Carmen con una disputada victoria. «Estos chicos (por sus compañeros) me han hecho un final a pedir de boca. No me esperaba ganar, al llegar al esprint tanta gente. Soy rápido, pero con los que había aquí era complicado ganar», explica el corredor.

El Puma consiguió en Valladolid su segunda victoria en la Copa España tras vencer en El Escorial. Lo hizo tras gobernar en la recta final una dura prueba: «Pensábamos que iba a ser una cosa más llevadera, pero se ha hecho, por la humedad y el calor, más duro de lo esperado. Sabíamos que se iba a llegar al esprint, era complicado que se rompiera la carrera«, analiza».