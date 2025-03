Iván Romeo se rebela ante Vingegaard en la París-Niza

Juan J. López Valladolid Miércoles, 12 de marzo 2025, 20:46 Comenta Compartir

Iván Romeo, pese a su juventud, se ha erigido este miércoles en el representante del pelotón ante los jueces y la dirección de la París-Niza. El corredor vallisoletano se ha quejado durante la prueba, cuando estando esta lanzada, a él y a buena parte del pelotón les han obligado a parar para esperar a otros corredores que estaban en sus coches de equipo protegiéndose de la lluvia.

Romeo les ha espetado a los jueces que si la carrera no estaba parada no tenía por qué esperar a nadie, «no es mi problema», les ha explicado en inglés, en un momento donde el Movistar estaba moviendo una carrera que ha sido una locura tras el accidente de una motocicleta y los problemas derivados de las inclemencias meteorológicas.

El accidente de la moto provocó la neutralización de la cuarta etapa de la París-Niza. Bajo una intensa lluvia, los autos de seguridad detuvieron y reanudaron la carrera en varias ocasiones, primero a 45 kilómetros de meta y luego a 30. La incertidumbre reinaba en el pelotón, que no tenía claro si se respetaría la ventaja de los ocho fugados, quienes habían logrado una diferencia de 2 minutos y 30 segundos. Durante los 15 kilómetros de rodaje intermitente, varios corredores aprovecharon para subir a los coches de sus equipos y resguardarse del frío en algunos tramos, entre ellos Jonas Vingegaard, que además a la postre se colocaría de líder de la ronda francesa.

A 30 kilómetros de la meta, los organizadores esperaban reagrupar al pelotón antes de relanzar la carrera. Esta decisión generó controversia, y Romeo expresó su descontento ante el trato recibido por algunos corredores: «No es nuestro problema, nosotros ya paramos; si ellos no están aquí, no es mi problema». Finalmente los ocho fugados salieron con ventaja, aunque fueron perdiendo la ventaja. A 8 kilómetros de meta, el pelotón estaba a 30 segundos de la cabeza de carrera, en un final en el que Vingegaard realizó el ataque definitivo a falta de dos kilómetros, que no pudo completar con victoria, al ser superado en los últimos metros por el portugués Joao Almeida, del UAE.

