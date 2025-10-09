El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Matthew Riccitello, del equipo Israel-Premier Tech. AFP
Ciclismo

El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía

El equipo israelí, que ya fue excluido del Giro dell'Emilia para evitar incidentes, no aparece en la lista de la última carrera de la temporada

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El Israel-Premier Tech tampoco competirá en el Giro de Lombardia, la última carrera de la temporada 2025. Este jueves se ha hecho oficial la relación de los participantes inscritos para la 'Clásica de las Hojas Muertas', y el equipo israelí no aparece en ese listado.

El equipo, muy señalado durante la última Vuelta a España en protesta por la masacre en Gaza, tampoco pudo participar el pasado sábado en el Giro dell'Emilia, después de que la organización decidiera que no estarían incluidos para evitar posibles altercados e incidentes como los ocurridos en Bilbao o en Madrid.

Se desconoce todavía el motivo de esta ausencia del equipo Israel-Premier Tech, ya que no se sabe si esta decisión ha sido propia del equipo o si es debido a la organización para evitar conflictos en la última carrera de la temporada.

Esta decisión llega después de que el lunes, el Israel-Premier Tech cediera a las presiones recibidas en las últimas semanas, dejando de lucir el nombre de Israel el año que viene. Además, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, Sylvan Adams, va a dar un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gran despliegue policial por el aviso de una pelea multitudinaria en la calle Gabilondo
  2. 2 Retiran las multas al ciclista vallisoletano que lleva a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Muere Ana Fernández Sancho, vallisoletana referente en inclusión y discapacidad
  4. 4

    Roban en al menos una decena de coches en La Cistérniga: «Se han llevado la sillita de los niños»
  5. 5 Buscyl prepara una solución para los fallos del sistema gratuito de autobuses
  6. 6 «Cada día sin saber nada de Dani nos morimos poco a poco»
  7. 7

    Indicios de prevaricación y malversación en la gestión de José Luis Vázquez como alcalde del Real Sitio
  8. 8

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  9. 9

    La renta de los vecinos del centro de Valladolid duplica a la de los habitantes de Pajarillos y Arcas Reales
  10. 10 Billetes a partir de 9 euros para viajar desde Valladolid con Ouigo hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía

El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía