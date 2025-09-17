El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta

Acuerda proponer una multa de entre 3.000 y 4.000 euros a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de la ronda ciclista a España, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses

C. P. S.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:35

La Comisión Estatal Antiviolencia ha acordado proponer multas que oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros, así como la prohibición de acceso a acontecimientos deportivos durante seis meses, a 17 personas por incidentes en diferentes etapas de La Vuelta a España.

Los expedientes analizados corresponden a actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la duodécima etapa, entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en la decimocuarta, entre Avilés y La Farrapona, así como en la decimoquinta jornada, entre Aveiga y Monforte de Lemos.

La Vuelta a España se vio fuertemente condicionada por las protesta contra de la participación del equipo Israel Premier Tech. La undécima etapa, con salida y llegada en Bilbao, se tuvo que acortar por razones de seguridad y la última entrega, la llegada a Madrid, se detuvo de forma definitiva a 56 kilómetros para el final.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  9. 9 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  10. 10 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta

Antiviolencia propone sanciones para las protestas propalestinas de La Vuelta