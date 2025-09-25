Alberto Contador, sobre el Mundial: «Tenemos una selección buena, pero muy joven, que debe seguir madurando» El excorredor, que asegura disfrutar mucho con el ciclismo actual, «de ataque y de ídolos que traspasan el propio deporte», es optimismo con el futuro del pelotón español

Alberto Contador es uno de los protagonistas deI X FID Ciudad de León, un foro deportivo que trata la actualidad deportiva y que este jueves cuenta con el exciclista, ganador de Vuelta, Tour y Giro. «Quiero trasladar mi estilo de vida. El ciclismo es un capítulo importante de mi vida, pero no mi vida entera. Ya son siete años que me retiré y tengo nuevos proyectos, motivaciones para levantarme cada día. Tengo un lema, que es 'querer es poder' y siempre lo he aplicado a mi vida deportiva, aunque no siempre no ha sido fácil. Hay situaciones en el camino que parecen un problema pero que se pueden convertir en una oportunidad», ha comentado en un primer encuentro con el director territorial de ABANCA en Castilla y León, Marcos Lamas, y con el director del FID, Francisco del Río.

Contador cuenta con un equipo ciclista profesional y comenta carreras en una televisión. Una nueva vida, pero vinculado a las dos ruedas. «Sigo el ciclismo actual y lo estoy disfrutando muchísimo. Es cierto que venimos de una generación donde se ganaba absolutamente todo y ahora eso no ocurre. Hay tres o cuatro corredores extranjeros que son los que dominan, pero yo soy optimista con respecto al futuro de nuestro ciclismo. Hay jóvenes con muchísimo talento». Además, aseguró que «como aficionado estoy disfrutando mucho, porque estamos viendo un ciclismo de ataque y de ídolos que traspasan el propio ciclismo. Eso es algo muy bueno para nuestro deporte».

Y es que el madrileño tiene muy claro que el ciclismo es «uno de los deportes más ricos en valores. Te hace tomar decisiones desde niño. No lo quiero comparar con otros deportes, pero te vale para lo que te vayas a dedicar en el futuro»

Su pronóstico para el Mundial

En su nueva tarea de comentarista tiene su opinión con respecto al Mundial que se disputa estos días en Ruanda. «Tenemos una selección buena, pero es una selección muy joven, que tiene que seguir madurando. Nuestra principal baza es Ayuso y solo tiene solo 22 años. Eso no quiere decir que no vea a Juan con opción de luchar por las medallas», ha comentado. En general tiene claro que «se presenta un Mundial muy bonito para comentarlo y para verlo como aficionado».

Preguntado también sobre los incidentes en la pasada Vuelta a España, Contador no ha querido entrar en polémicas. «Siempre he querido centrarme en el plano deportivo. Era complicado por todo lo que ha pasado, pero el que te está escuchando lo que quiere es oírte de lo deportivo. Hay cosas que se te escapan y cosas que no dependen de ti. Se ha hablado muchísimo del tema y yo solo quiero destacar que Vingegaard ha ganado la Vuelta y eso es una muy buena noticia para la prueba».

El exciclista no cree que estamos en un momento de crisis de su deporte en nuestro país. «El ciclismo se ha globalizado y los equipos tienen presupuestos mucho más amplios. Antes eran familias las que tenían un equipo profesional y el escenario ha cambiado. Ese cambio esta afectando directamente a corredores y carreras». Sin embargo, reitera que ve el futuro con optimismo. «Los éxitos es cuestión de generaciones y hornadas. Lo importante es disfrutar de la bici y tener pasión. De lo contrario es imposible hacer un deporte tan sacrificado».

Contador recuerda que antes «había equipos como Colombia y ahora ahí tenemos a Eslovenia o Dinamarca. Creo que España tiene futuro, pero nuestros corredores son muy jóvenes».