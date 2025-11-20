El Recoletas quiere recuperar la imbatibilidad de Huerta ante Fraikin Granollers

El Norte Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:55 Comenta Compartir

El Recoletas Atlético Valladolid regresa este viernes (21:00 horas) a la competición ante el Fraikin Granollers.

Los vallisoletanos, en el mejor momento de la temporada en cuando a resultados tras cosechar dos triunfos seguidos después del parón por selecciones, uno en el derbi autonómico ante Tubos Aranda (36-30) y la pasada semana en el exigente O Gatañal contra Frigoríficos del Morrazo (29-30), se miden al actual subcampeón de liga con la ambición de seguir sumando y mejorar esa buena sexta plaza que ahora atesoran con 11 puntos.

Conjurándose para no ceder ni un punto más en Huerta del Rey, Dicorpebal Logroño La Rioja ha sido el único equipo hasta el momento en sacar rédito del feudo pucelano este curso (27-34), el Recoletas buscará un triunfo de prestigio a orillas del Pisuerga ante un cuadro vallesano con gran potencial pero al que superarían en la clasificación.

Un dato positivo es que los precedentes le sonríen, ya que el Recoletas lleva cuatro triunfos consecutivos ante los catalanes en Huerta del Rey, el mas reciente en el curso pasado con un espectáculo y festival de goles para disfrute de la grada, 42-35. En el global en ASOBAL, el Fraikin Granollers ha vencido en 3 ocasiones en pista vallisoletana por 6 de los locales.

Irregularidad catalana

A pesar de su elevado nivel, el cuadro catalán está atravesando una pequeña crisis de resultados y lleva dos derrotas consecutivas en liga, en pista del Dicorpebal Logroño (33-29), y la anterior jornada sorprendentemente en casa ante el renacido Horneo Eón Alicante (29-31), al que los castellanos superaron en su pista del Pitiu Rochel.

Estas derrotas en liga han hecho descender a la cuarta plaza en la clasificación con 12 puntos a los vallesanos, que cayeron también en competición europea este pasado martes en el Palau Olimpic ante el Grosis Slovan esloveno, lo que complica sus opciones de alcanzar la siguiente fase de la EHF European League. Aún así, su racha negativa de 3 derrotas consecutivas le hará aún más peligroso porque querrá resurgir en Huerta del Rey.

El conjunto que dirige una campaña más Antonio Rama cuenta con la novedad en el banquillo del histórico Antonio García, que abandonó la práctica activa como jugador, y ejerce de asistente del técnico gallego. Además, en su plantilla continúa el ex del Recoletas Tarcisio Freitas, que está ayudando al rendimiento de Granollers tanto en ataque atrás, y el defensor Guillermo Fischer, fichado de Tubos Aranda.

Además uno de sus principales peligros radica en una de las sensaciones del presente curso, el lateral derecho internacional con España Marcos Fis, actual 2º máximo anotador de la liga con 56 goles en 9 encuentros, para una media de 6,22 por choque.

El técnico David Pisonero asegura que su equipo puede competirle a Granollers, «la incertidumbre de este partido es si vamos a ser capaces de estar con Granollers al nivel de competición que debemos. Un viernes por la noche no es el horario que más nos gusta pero sobre todo porque es una semana bastante corta, después de haber jugado con viaje largo en Cangas, aunque ellos tienen menos todavía después de jugar Copa de Europa. Este mes lo afrontamos con mayor tranquilidad después de las dos victorias, pero no con menos ambición».

El entrenador del Recoletas también resalta la importancia de hacerse fuerte como local, como ya sucedió la campaña anterior, «queremos hacer de Huerta del Rey lo que intentamos el año pasado y vamos a ver si lo logramos. Defensivamente vamos creciendo poco a poco y necesitamos estabilizarnos en portería ya que vamos a tener mucho lanzamiento de fuera, pero estamos en momento de poder mirar muchos minutos a la cara a Granollers aunque a ellos los puntos les urgen», señala.

Sobre el rival, Pisonero lo analizó de la siguiente manera, «es un equipo bien trabajado con muchas variantes, tácticamente muy disciplinado y rico. En el partido contra Logroño, un equipo de este calibre, nosotros no fuimos capaces de estar los 60 minutos para poder afrontar el partido con garantías y este es el objetivo con Granollers, que depende de las bajas y llega en momento delicado después de 2 derrotas seguidas en casa, por lo que mañana querrán refrendar su estatus en liga», alertó.

Por último, Pisonero defiende que en líneas generales espera un partido «alegre, con mucha transición y aprovechando seguramente nuestro aspecto defensivo. Por su parte un partido muy trabajado tácticamente, sin explotar físicamente mucho y buscando sus acciones y lanzamientos donde están sacando mucha eficacia», concluye.

