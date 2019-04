El Nava busca el Pontevedra el punto que le separa de Asobal Agus Casado pasa el balón en el duelo de la primera vuelta ante el Novás. / Antonio Tanarro BALONMANO Los segovianos, con 12 victorias en los últimos 13 partidos, se miden al penúltimo con el apoyo de más de 200 aficionados LUIS JAVIER GONZÁLEZ Segovia Viernes, 26 abril 2019, 20:51

El Viveros Herol Balonmano Nava será equipo de Asobal a eso de las ocho y media pasadas de este sábado si empata o gana en a pista del Atlético Novás –el partido, retransmitido por La8 de Segovia, arranca a las 19:00 horas– o si el Alarcos Ciudad Real no vence en casa al Santoña. «La idea es intentar que sea un partido más, que los jugadores tengan esa concentración y madurez. La trascendencia de lo que pase hay que vivirla después; mientras tanto, hay que estar concentrados», explica el técnico navero, Dani Gordo. Es complicado abstraerse de una hazaña que convertiría a Nava de la Asunción en el municipio con menos población –unos 3.000 habitantes– en una primera categoría de un deporte olímpico en España. «El vestuario es consciente que la faena no está hecha. Sí que es cierto que hay una euforia en el pueblo que, a día de hoy, es un tanto precipitada. Queda muy poco, pero queda».

Con cuatro jornadas por jugar –Nava se mide a Novás, Torrelavega, Santoña y Cisne– solo cuatro derrotas segovianas y cuatro triunfos del Ciudad Real chafarían el ascenso. El equipo viene de una buena preparación física en Semana Santa y de una dura semana de entrenamientos. «El equipo está poniendo todos los medios porque tiene mucha voluntad». El Nava defiende una racha de seis victorias seguidas –iguala la que registró entre enero y febrero– y se ha impuesto en 12 de los últimos 13 partidos, un registro excepcional en los últimos años. «Han sido semanas de trabajo muy duras. En esta categoría es muy complicado puntuar fuera de casa, y prueba de ello es que las cuentas de Novás, que su objetivo es no descender, pasan por ganar al líder».

El mérito de Gordo es sacar un rendimiento constante a sus pupilos. «Se hace desde el respeto, que el jugador se sienta cómodo en su papel. A lo mejor no es tanto lo que se está consiguiendo a nivel deportivo, que también, sino la calidad humana del grupo. Ha sido una temporada dura en otros aspectos, con el tema de las lesiones o tomar una decisión en un momento determinado que pueda ser interpretada en el vestuario de la forma u otra, las derrotas... Todos esos pequeños baches se han solventado de una forma brutal». Prueba de ello es que el Nava ha ganado el día después de sus cuatro derrotas y un empate.

O Rosal, un guiño del destino El destino da al Nava una oportunidad de reeditar su historia. Los segovianos ascendieron en 2014 a División de Honor Plata tras perder dos fases para promocionar en Segovia. Si lograsen dar el salto a Asobal, lo harían en la misma localidad, O Rosal, y tras haber pagado el mismo peaje el año pasado. Las aficiones de Novás y Nava se juntaron en el duelo de la primera vuelta y el buen ambiente está asegurado. Son además, dos localidades paralelas. O Rosal, de algo más de 6.000 habitantes, también esgrime orgullo. «Tienen un concepto muy similar de lo que es el balonmano, no deja de ser un vehículo para situarse en el mapa. Se junta el ámbito deportivo, social o económico. Al final vas a O Rosal o Nava a jugar al balonmano», subraya Gordo. Nava dejó en el camino al Novás en 2014, pero han vuelto a encontrarse en otra cita histórica. Aquel mayo de 2014, los segovianos rompieron el techo que se les resistía ganando los tres partidos ante el cuadro anfitrión, el Safa Metlife y el Dominicos de Zaragoza. La afición busca izar otra bandera.

El Novás, penúltimo a tres puntos de la salvación, ha arrebatado puntos en O Rosal a Ciudad Real, segundo, y Puerto Sagunto, tercero. Está acostumbrado a duelos igualados –su peor derrota en los últimos 10 partidos ha sido por dos goles– y viene de empatar en Zamora. «Va a ser un partido de necesidad. Para ellos, igual que para nosotros, el punto es vital. ¿Quién necesita más puntuar? Esa va a ser la lectura. Quien antes se concentre se va a llevar el gato al agua». Para los naveros no es tanto una necesidad clasificatoria, pues le quedan dos duelos en casa, donde lo ha ganado todo, y visitar al colista, pero sí tiene el deber de responder al desplazamiento de sus más de 200 aficionados, que partirán a primera hora de la mañana hacia al frontera con Portugal y harán más de 500 kilómetros.

Gordo insiste en que no hay nada hecho. «La realidad es que queda un punto. Por supuesto que tienes muchas opciones de ser campeón, pero también pocas de no serlo. Lo que hay que hacer es anular esas opciones. Lo que tengo claro es que el equipo no se relaja y quiere cerrarlo cuanto antes». El panorama del balonmano nacional, necesitado de historias humildes ante la irrebatible hegemonía del Barcelona, tiene la alfombra roja preparada.