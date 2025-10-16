Laura Muñiz suple a la lesionada Mamen Sanz en la portería del BM Aula Formada en las categorías inferiores del club, la vallisoletana ya entrena a las órdenes de Salva Puig y debutará ante el BM Elche

El BM Aula ya tiene recambio para la baja de Mamen Sanz en portería. Se trata de Laura Muñiz (Valladolid, 1994), una vieja conocida en el club y en el balonmano local que se formó en las categorías inferiores antes de hacer carrera en otros equipos.

Muñiz suplirá a Carmen Sanz, que sufre una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha de 9 centímetros, hasta su completa recuperación. La flamante incorporación del BM Aula creció en las categorías inferiores y estuvo presente en los Campeonatos de España infantil, cadete y juvenil que ganó el club vallisoletano. También estuvo presente en el ascenso a División de Honor y jugó en la máxima categoría con el equipo que entonces dirigía Miguel Ángel Peñas.

Posteriormente, y tras su marcha de Valladolid, defendió la portería del Puchi en Ibiza y del Balonmano Zuazo para regresar con posterioridad a Valladolid y jugar en Plata. Laura Muñiz ya se encuentra entrenando a las órdenes de Salva Puig, y viajará la próxima semana hasta tierras ilicitanas para medirse al Elche (miércoles 22). El sábado 25 debutará como local en Huerta del Rey.