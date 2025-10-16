El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Laura Muñiz posa en Huerta del Rey.

Laura Muñiz suple a la lesionada Mamen Sanz en la portería del BM Aula

Formada en las categorías inferiores del club, la vallisoletana ya entrena a las órdenes de Salva Puig y debutará ante el BM Elche

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:25

El BM Aula ya tiene recambio para la baja de Mamen Sanz en portería. Se trata de Laura Muñiz (Valladolid, 1994), una vieja conocida en el club y en el balonmano local que se formó en las categorías inferiores antes de hacer carrera en otros equipos.

Muñiz suplirá a Carmen Sanz, que sufre una rotura en el isquiotibial de la pierna derecha de 9 centímetros, hasta su completa recuperación. La flamante incorporación del BM Aula creció en las categorías inferiores y estuvo presente en los Campeonatos de España infantil, cadete y juvenil que ganó el club vallisoletano. También estuvo presente en el ascenso a División de Honor y jugó en la máxima categoría con el equipo que entonces dirigía Miguel Ángel Peñas.

Posteriormente, y tras su marcha de Valladolid, defendió la portería del Puchi en Ibiza y del Balonmano Zuazo para regresar con posterioridad a Valladolid y jugar en Plata. Laura Muñiz ya se encuentra entrenando a las órdenes de Salva Puig, y viajará la próxima semana hasta tierras ilicitanas para medirse al Elche (miércoles 22). El sábado 25 debutará como local en Huerta del Rey.

